L’ancienne « Miss Monde » Aishwarya Rai Bachchan et sa fille Aradhaya HOSPITALISÉES !!! Après avoir testé POSITIF pour COVID !!!

L’Inde est désormais le troisième pays le plus touché par le coronavirus avec plus de 10 cas actifs lakh et plus de 26000 décès. il y a eu une augmentation rapide de la variété des cas au cours des derniers mois. Non seulement les gens répandus, mais ce virus n’a même pas épargné les riches. Plus tôt cette semaine, toute la nation était sous le choc lorsque les informations concernant la belle légende Big B de Bollywood, M. Amitabh Bachan, ont été testés positifs au coronavirus avec son fils M. Abhishek Bachchan a été admis à l’hôpital de Nanavati. Senior Bachan nous a mis à jour sur son état et ses progrès via Twitter et Instagram. Nous avons également appris que Mme Aishwarya Rai Bachchan, ancienne Miss Monde, et sa fille Aradhaya Bachchan avaient également été examinées positives, mais elles avaient été conservées sous isolement domestique. Abhishek Bachchan a également utilisé son compte Twitter pour confirmer les informations plus tôt cette semaine, il nous a également assuré que sa mère Jaya Bachchan et différents membres de la famille avaient été examinés négatifs. AISHWARYA RAI BACHCHAN ET ARADHAYA BACHCHAN HOSPITALISÉES Chaque maman et fille avaient été en quarantaine à domicile depuis la dernière semaine sous la supervision de BMC. Hier, les autorités de l’hôpital de Nanavati ont confirmé que le duo avait été admis à l’hôpital après une augmentation de la température et des problèmes respiratoires. Depuis lors, les adeptes et les célébrités de la fraternité du cinéma inondent le Web de besoins de restauration et de prières. LA FAMILLE BACHCHAN SUR LA ROUTE DE LA RÉCUPÉRATION Selon les sources, les seniors et les juniors ont montré une amélioration exceptionnelle de leur remède et ont été stables. Amitabh envoie des messages Twitter courants. Vendredi, il a posté pour remercier tous ses sympathisants et ses proches et chers qui ont gardé sa maison de leurs prières. Nous prions tous pour sa restauration rapide en cette période laborieuse. Mumbai, ville des désirs et plaque tournante monétaire de l’Inde, en plus de la maison des affaires de Bollywood, est devenue l’épicentre de l’épidémie dans le pays.

