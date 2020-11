L’ancienne formation de CR4ZY Dota 2 est dissoute suite aux départs d’Aui_2000, KheZu

Après avoir terminé septième à dota Summit 13 Online, la pile catJAMMERS de l’ex-CR4ZY Dota 2 la liste a été officiellement dissoute.

La confirmation vient de David « MoonMeander » Tan, qui a remercié tous les joueurs qui ont passé du temps avec le roster alors qu’il évoluait du Fighting Pepegas au Fighting PandaS avant d’être signé par CR4ZY en mars.

Sous la bannière CR4ZY, le dota L’équipe a été l’une des meilleures performances en Amérique du Nord, ne terminant jamais sous la cinquième place à aucun événement auquel elle a participé et se classant fréquemment dans les trois premiers. Aux côtés d’Evil Geniuses et de Quincy Crew, vous pouvez presque toujours vous attendre à ce qu’ils fassent des courses en profondeur dans n’importe quel tournoi NA.

En fait, en dehors d’EG, CR4ZY était la dernière organisation à sponsoriser un top dota dans NA avant que l’organisation basée en Croatie ne mette fin à tous les contrats de son équipe, citant le bilan financier de la pandémie COVID-19 début octobre.

«Début 2020, notre objectif était de nous développer dans ce que nous considérions comme les disciplines esports les plus opportunistes: CS: GO, Dota 2, et Rainbow Six: siège», A déclaré CR4ZY. «Mais bientôt, le monde est devenu un endroit très différent en raison de la pandémie du COVID-19 qui oblige toujours le monde à s’adapter.»

En conséquence, l’ancien roster CR4ZY est resté uni, mais n’a concouru que dans le plus récent dota Sommet avant que les joueurs ne décident de se dissoudre.

La décision a commencé avec le capitaine de l’équipe Kurtis « Aui_2000 » Lin disant qu’il ne jouait plus avec l’équipe et qu’il n’avait pas de plans en cours pour une prochaine destination.

Ne plus jouer avec les catjammers. Aucun plan actuel – Aui 2000 (@ Aui_2000) 10 novembre 2020

Le joueur vétéran de Geman, Maurice «KheZu» Gutmann, était le suivant, annonçant qu’il quittait l’équipe, affirmant qu’il se sentait «un peu épuisé de jouer dans NA» et qu’il ferait une pause dans la compétition. dota pour profiter des vacances. Il a également déclaré qu’il se concentrerait sur un retour à l’entraînement ou à jouer en Europe après la fin de sa pause.

a décidé de prendre du recul par rapport aux catjammers et je souhaite bonne chance aux garçons, je me sens un peu épuisé de jouer dans NA, et je préférerais simplement prendre une petite pause en novembre et Noël. Pourrait chercher à entraîner / jouer dans l’UE par la suite. va pub et jouer pour moi pour le moment – Maurice Gutmann (@KheZu) 11 novembre 2020

MoonMeander était celui qui a officialisé la nouvelle de la dissolution de la liste, sans William «hFn» Medeiros ni Jonathan «Bryle» De Guia commentant le déménagement, bien que hFn ait retweeté la déclaration de MoonMeander.

Maintenant que la liste est maintenant complètement dissoute, catJAMMERS a été remplacé L’alignement 4Fun de Jacky «EternaLEnVy» Mao pour Realms Collide: The Burning Darkness.

Partager : Tweet