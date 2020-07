Rosamund Pike : l’ancienne Bond girl jouera dans « Greatest Days »?

L’ancienne Bond girl jouera dans l’adaptation de la comédie musicale à succès

L’actrice de « Gone Girl » et « Die Another Day » Rosamund Pike est en pour parlers pour jouer dans « Greatest Days », une adaptation de « The Band », une comédie musicale à succès inspirée des chansons de Take That.

Ruth Wilson et Cash Jumbo sont également en négociation pour le film, dit-on comme un film « se sentir bien » dans la veine de « Mamma Mia! » et « Rocketman ».



Le film, présenté aux acheteurs au Marché virtuel de Cannes cette semaine, a été développé avec le soutien d’Universal Music Group et comprendra un certain nombre de chansons de Take That. L’histoire se concentre sur cinq écolières qui passent la nuit de leur vie lors d’un concert de leur groupe de garçons préféré. 25 ans plus tard, leur vie a changé d’une multitude de façons alors qu’ils se réunissent pour se remémorer leur passé et découvrir leur avenir.

