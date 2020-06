L’ancien Sony Exec a raison: les jeux doivent coûter plus cher et être plus courts

Au cours d’une semaine où tout le monde parle des gros projets AAA à gros budget tels que Cyberpunk 2077 et The Last of Us Part II, les nouvelles les plus pressantes concernant les deux proviennent d’une interview avec l’ancien président de Sony Interactive Entertainment of America, Shawn Layden. L’ancien dirigeant de Sony s’est entretenu avec Dean Takahashi de GamesBeat via le flux Gamelab cette semaine sur la nature du développement de jeux AAA et, en plus de devenir poétique à propos des jours où un effort de studio à gros budget était moins cher et une expérience de 15 à 20 heures, Layden a également déclaré qu’il pensait qu’il était temps que le coût de détail des jeux augmente avec le prix toujours croissant du développement de jeux. Et même si les consommateurs ne sont jamais contents d’entendre une hausse des prix, une chose est sûre: la situation actuelle de l’industrie est intenable et quelque chose doit changer. Et ce quelque chose, c’est que les jeux devraient coûter plus cher et être plus courts.

Le coût perçu des choses dans l’industrie du jeu vidéo souffre d’un vrai « qui est venu en premier, le poulet ou l’œuf? » énigme, en particulier en ce qui concerne la façon dont les coûts de jeu ont augmenté autrement que le coût de vente réel. Nous vivons dans un monde de microtransactions, de boîtes à butin, de passes de bataille, de passes de saison, d’éditions «Jeu ​​de l’année», de jeux en direct, de remasters, de remakes, etc. Tous sont symptomatiques du coût de détail des jeux qui reste inchangé depuis près de deux décennies. Et bien qu’il y ait beaucoup de gens qui seraient prêts à dire que les microtransactions et autres se produiraient même si le PDSF d’un nouveau jeu vidéo à budget standard dépassait le prix standard de 59,99 $. Et peut-être que ces gens ont raison, mais cela n’efface pas le fait que le coût de création d’un jeu vidéo a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie alors que les prix restent les mêmes (et peut-être même baissent, en tenant compte de l’inflation).

« Cela fait 59,99 $ depuis que j’ai commencé dans cette entreprise, mais le coût des jeux a augmenté dix fois », a déclaré Layden. «Si vous n’avez pas d’élasticité au niveau des prix, mais que vous avez une énorme volatilité sur la ligne de coût, le modèle devient plus difficile. Je pense que cette génération va voir ces deux impératifs entrer en collision. » En toute honnêteté, la déclaration de Layden donne foi au fait que les coûts supplémentaires susmentionnés tels que les passes de combat et les DLC ne sont que de la fumée et des miroirs pour que les consommateurs ne pensent pas au fait que les prix des jeux doivent, en fait, augmenter. Nous vivons dans un monde étrange, où la perception rencontre la réalité, où le joueur moyen serait probablement contrarié par une augmentation du prix du PDSF sans hésiter à acheter le Fortnite bataille passer plusieurs fois par an ou acheter la deuxième itération de Mortal Kombat 11 une fois de plus pour le même prix de détail complet qu’ils avaient fait un an auparavant.

Je ressens un peu mon âge quand j’écris ceci, et c’est peut-être parce que je suis à un moment de la 34e année de ma vie où le coût des jeux n’est plus un point critique parce que j’ai de l’argent, mais j’ai complètement conviennent que les prix stagnent depuis trop longtemps. Je le ressens particulièrement alors que je continue de me frayer un chemin à travers Le dernier d’entre nous, partie II30 heures de misère émotionnelle, souhaitant que le jeu soit une expérience plus courte étant donné le travail acharné et l’abus de crunch et de talent de développeur qui se sont poursuivis chez Naughty Dog et d’autres développeurs. Et c’est peut-être parce que je suis plus âgé, mais je n’ai pas en moi de nos jours pour chaque expérience de jeu de tenter de promettre 50 à 100 heures de contenu, surtout quand cela nécessite de reconnaître que les coûts de développement de jeux ont augmenté, les prix sont restés les mêmes, et les développeurs de jeux sont invités à en faire plus pour moins que jamais.

Même Layden a déclaré: «Personnellement, en tant que joueur plus âgé… je serais ravi d’un retour aux 12 à 15 heures [AAA] Jeu. Je terminerais plus de jeux, tout d’abord, et tout comme une littérature bien éditée ou un film, en regardant la discipline qui pourrait nous donner un contenu plus serré et plus convaincant. C’est quelque chose que j’aimerais voir revenir dans cette entreprise. » Sa mention de quelque chose de bien édité frappe particulièrement chez moi alors que je me fraye un chemin à travers Le dernier d’entre nous, partie II, car ma plus grande plainte à propos du jeu est son incapacité à «aller droit au but» et à perdre le temps du joueur avec des zones de voyage et d’exploration sans signification qui ne servent qu’à amortir la durée de jeu totale et à laisser le jeu aussi gros et rond que l’un des Bloater du jeu infecté.

Comme mon homologue et collègue écrivain indépendant de jeux vidéo, Matt Paprocki, le dit maintenant depuis ce qui semble être une décennie entière, « Parce que les jeux vidéo sont trop damnés depuis longtemps. » Et bien que ce soit une déclaration générale et répétée au point de la blague, il n’a pas tort. Les jeux sont trop longs, les expériences sont complétées pour donner aux joueurs une quantité perçue de contenu, et ce faisant, cela ne fait que blesser les gens qui travaillent dans l’industrie qui continuent d’être tendus si minces que la bulle doit finalement éclater.

Et je ne sais pas pour tout le monde, mais je suis plus que disposé à payer une part plus équitable si cela signifie que nous obtenons des produits plus ciblés, moins gonflés par le temps perdu et offrant une meilleure atmosphère aux artistes, designers et les programmeurs à faire leur travail sans s’épuiser dans une industrie qui mord et recrache trop régulièrement les gens. Il est temps que nous commencions tous à payer plus pour un produit dont le prix ne peut plus être maintenu à son niveau actuel, avant que le foutu prélèvement ne se brise et que cette industrie ne soit submergée de plusieurs façons.