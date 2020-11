L’ancien président de Tottenham réagit pour gagner sur Twitter – .

in

Tottenham Hotspur a un peu porté sa chance cet après-midi.

L’équipe de Jose Mourinho est passée en tête de la Premier League après que le vainqueur de Harry Kane à la 88e minute ait suffi à assurer une victoire 1-0 à West Bromwich Albion.

Tottenham a mis une performance terne en première période derrière eux et avait l’air bien mieux après la pause.

Mais Gareth Bale – débutant en attaque avec Harry Kane et Son Heung-min – Giovani Lo Celso et Toby Alderweireld ont laissé passer de bonnes chances de donner l’avantage aux visiteurs.

Cependant, Kane, qui avait 149 buts en Premier League à son actif avant le coup d’envoi, est venu à la rescousse des Lilywhites pour la énième fois de sa carrière.

Voici comment l’ancien président du club, Lord Sugar, a réagi à la victoire sur Twitter:

Spurs a de la chance. Sentez-vous désolé pour WBA. – Lord Sugar (@Lord_Sugar) 8 novembre 2020

C’est la première fois que Tottenham est en tête de la Premier League depuis 2014.

Il est peu probable qu’ils y restent la semaine prochaine, car Leicester City et Liverpool ont la chance de les dépasser au sommet aujourd’hui.

Mais les troupes de Mourinho sont les chevaux noirs pour remporter le titre et on dit si souvent que marquer des buts tardifs, gagner des matchs laids, est la marque des champions potentiels et, eh bien, les habitants du nord de Londres ont fait exactement cela cette saison.

