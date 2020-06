L’ancien pilote de F1 Alex Zanardi placé dans le coma après un accident de la route

L’ancien pilote de Formule 1 et champion de Champ Car Alex Zanardi a été placé dans un coma d’origine médicale après avoir percuté son handbike dans un camion et se briser le visage.

L’hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne a déclaré que Zanardi – qui avait perdu ses deux jambes dans un accident de voiture de course il y a près de 20 ans – était raccordé à un ventilateur et avait un flux sanguin « stable » tandis que son état neurologique « restait grave ».

« La condition d’Alex Zanardi est grave mais stable », a déclaré le Dr Giuseppe Olivieri lors d’un briefing à l’extérieur de l’hôpital.

Le paralympien et ancien pilote de course Alex Zanardi (Bryn Lennon / Getty Images)

« Il est arrivé ici avec un traumatisme crânien facial majeur, un visage brisé et un os frontal profondément fracturé (front). »

« Les chiffres sont bons, même si cela reste une situation très grave ».

Zanardi a été transporté par hélicoptère à l’hôpital après s’être écrasé près de la ville toscane de Pienza lors d’une course de relais vendredi.

La télévision locale sur les lieux de l’accident a montré ce qui était apparemment le vélo à main de Zanardi couché sur le côté au bord de la route et un gros camion tirant une semi-remorque garée devant.

Briefing du Dr Giuseppe Olivieri sur Alex Zanardi à l’extérieur de l’hôpital (AAP)

Vendredi soir, l’hôpital a déclaré que Zanardi avait subi « une délicate opération de neurochirurgie » en raison de « graves traumatismes crâniens ».

L’opération a duré environ trois heures, après quoi Zanardi a été transféré à l’unité de soins intensifs « , a déclaré Olivieri, qui a effectué l’opération.

« Nous ne verrons pas quel est son état neurologique jusqu’à ce qu’il se réveille – s’il se réveille.

«Un état grave signifie que c’est une situation où quelqu’un pourrait mourir. L’amélioration prend du temps dans ces cas.

« Les virages pour le pire peuvent être soudains. L’opération s’est déroulée conformément au plan. C’est la situation initiale qui était très grave.

« La prochaine étape consiste à essayer de le stabiliser au cours de la semaine ou des 10 prochains jours. Ensuite, si les choses vont bien, il pourrait éventuellement être réveillé et réévalué. »

L’épouse de Zanardi, Daniela, et son fils, Niccolo, étaient à son chevet.

La télévision de Sky Italia a rapporté que Zanardi avait participé à la course sur route «Obiettivo Tricolore» pour les athlètes paralympiques italiens.

Selon le directeur de l’équipe nationale de cyclisme paralympique, Zanardi était conscient de l’arrivée des secours, a-t-il ajouté.

Zanardi est une figure inspirante des mondes du sport automobile et des sports paralympiques, un compétiteur extrêmement populaire et positif qui est revenu de blessures qui ont changé sa vie avec le sourire.

Zanardi, 53 ans, a remporté deux championnats en CART aux États-Unis avant de passer brièvement en Formule Un.

Il est retourné aux États-Unis et courait en Allemagne dans un événement CART en 2001 lorsque ses deux jambes ont été sectionnées dans un horrible accident le week-end après les attentats terroristes du 11 septembre.

Au cours de son rétablissement, Zanardi a conçu ses propres prothèses et a de nouveau appris à marcher.

Il a ensuite tourné son attention vers le cyclisme à main et est devenu l’un des athlètes les plus accomplis au monde.

Il a remporté quatre médailles d’or et deux médailles d’argent aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016, a participé au marathon de New York et a établi un record Ironman dans sa catégorie.

« Vous n’avez jamais abandonné et avec votre extraordinaire courage, vous avez surmonté mille difficultés », a déclaré le Premier ministre italien Giuseppe Conte sur Twitter.

« Allez Alex Zanardi, n’abandonne pas. Toute l’Italie se bat avec toi. »

Le grand pilote de course automobile américain Mario Andretti a également exprimé sa préoccupation.

Alex Zanardi (ANGELA WYLIE)

« Je suis tellement anxieux et effrayé à propos d’Alex Zanardi que je retiens mon souffle. Je suis son fan. Je suis son ami. S’il vous plaît, faites ce que je fais et priez pour ce merveilleux homme », a-t-il déclaré sur Twitter.

L’actuel pilote IndyCar Graham Rahal a salué Zanardi comme « vraiment l’une des plus grandes inspirations et des hommes les plus coriaces que j’ai jamais rencontrés ».

Zanardi a remporté ses titres dans la série américaine Champ Car, désormais IndyCar, en 1997 et 1998. Il a participé à 41 grands prix de Formule 1, principalement pour Lotus, entre 1991 et 1999 avec sa dernière saison à Williams.

