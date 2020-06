L’ancien PDG de Google révèle la vraie raison pour laquelle les États-Unis attaquent Huawei

L’année dernière, le département américain du Commerce a mis Huawei sur sa liste d’entités en raison de craintes de sécurité. Cette liste empêche l’entreprise d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine et a forcé le fabricant à se démener pour remplacer Google Mobile Services. Pourtant, Huawei a réussi à augmenter ses livraisons de téléphones de 17% l’année dernière à 240 millions d’unités et, ce faisant, il a dépassé Apple va devenir le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde. En plus de devenir le numéro deux mondial des combinés, il est également le leader mondial de la fourniture d’équipements de mise en réseau, une activité importante lorsque les entreprises sans fil construisent des réseaux 5G.

Schmidt dit que les routeurs de Huawei ont partagé des informations avec l’État.



Les États-Unis ont averti leurs alliés l’année dernière de ne pas utiliser l’équipement Huawei dans leurs réseaux 5G; certains ont écouté (Japon, Australie) et d’autres non (comme l’allemand et le Royaume-Uni bien que ce dernier ait changé d’avis). Cette année, pour resserrer encore les vis, le département américain du Commerce a modifié une règle d’exportation. Désormais, aucune fonderie utilisant la technologie américaine ne peut expédier de puces à Huawei sans avoir obtenu au préalable une licence des États-Unis. Bien qu’il n’y ait jamais eu de preuve que Huawei utilise une porte dérobée plantée dans ses appareils à des fins d’espionnage, l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a déclaré que le fabricant chinois est une menace légitime pour la sécurité.

En parlant à la radio de la BBC pour un documentaire audio, Schmidt a déclaré: « Il ne fait aucun doute que Huawei s’est engagé dans certaines pratiques qui ne sont pas acceptables pour la sécurité nationale. » Schmidt préside maintenant le Defense Innovation Board du Pentagone et déclare que « Il ne fait aucun doute que les informations provenant des routeurs Huawei se sont finalement retrouvées entre des mains qui sembleraient être l’État. Cependant, cela s’est produit, nous sommes sûrs que cela s’est produit. »



Huawei a nié à plusieurs reprises des accusations comme celle de Schmidt. Une déclaration de Victor Zhang, le chef du Royaume-Uni de Huawei, nie une fois de plus que l’entreprise est proche du gouvernement communiste du pays. « Les allégations faites par Eric Schmidt, qui travaille maintenant pour le gouvernement américain, ne sont tout simplement pas vraies et, comme pour des affirmations similaires dans le passé, ne sont pas étayées par des preuves », a déclaré Zhang à la BBC. Il a ajouté que « Huawei est indépendant de tout gouvernement, y compris le gouvernement chinois. Là où nous sommes d’accord, et ce que nous avons toujours dit, c’est que l’application de normes à l’échelle mondiale garantit l’innovation, favorise la concurrence et profite à tous. » Cependant, une loi en Chine pourrait obliger Huawei à fournir des renseignements sur les consommateurs et les entreprises auxquels il vend si le gouvernement de Pékin le demande.



Schmidt dit que les États-Unis doivent produire des produits aussi bons que ceux fabriqués par Huawei



Alors que Schmidt semble certain que Huawei a commis certaines infractions qui en font une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, il souligne également que le vrai problème que les dirigeants américains ont avec l’entreprise est que Huawei est une entreprise chinoise avec un nom connu dans le monde entier qui fait meilleurs produits que ses concurrents. L’ancien dirigeant de Google et Alphabet dit qu ‘ »il est extrêmement important que nous ayons des choix », mais punir l’entreprise pour son succès ne va pas aider les consommateurs américains. Au lieu de cela, Schmidt déclare que « La réponse à Huawei … est de rivaliser en ayant un produit et une gamme de produits aussi bons. »



Une partie de la raison pour laquelle les dirigeants américains n’aiment pas voir Huawei prospérer est à cause des vieux préjugés que Schmidt lui-même reconnaît avoir dans son esprit. Quels sont ces préjugés? « Qu’ils sont très bons pour copier des choses, qu’ils sont très bons pour organiser des choses, qu’ils y jettent un grand nombre de personnes. Mais ils ne feront rien de nouveau. Ils sont très, très bons pour voler, si vous voulez, nos affaires. Ces préjugés doivent être éliminés. Les Chinois sont tout aussi bons, et peut-être meilleurs, dans les domaines clés de la recherche et de l’innovation que l’Occident. Ils y investissent plus. Ils sont pour le dire différemment, il est dirigé par l’État d’une manière différente de l’Occident. Nous devons nous concerter pour être compétitifs. «

Schmidt souligne que les États-Unis et la Chine doivent travailler ensemble en matière de technologie et que les États-Unis bénéficient lorsque les deux pays travaillent sur la même plate-forme. Il ajoute que la Chine a l’argent, les ressources et la technologie pour dominer et que « la question est de savoir si elles opèrent sur des plates-formes mondiales ou opèrent-elles sur leurs propres plates-formes? Plus les plates-formes sont séparées, plus elles sont dangereuses. Il est dans l’intérêt de l’Occident que chaque plate-forme technologique ait des valeurs occidentales », a noté Schmidt.