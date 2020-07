L’ancien PDG d’Argonaut Games veut refaire Croc: Legend of the Gobbos

Si même les goûts de Ty the Tasmanian Tiger peuvent faire un retour en 2020, alors bien sûr, nous ne dirions pas non à un remake de Croc: Legend of the Gobbos. Ce jeu de plateforme 3D classique, sorti sur la PlayStation 1, est l’un de ces titres pour lesquels certaines poches de joueurs ont beaucoup trop de nostalgie, mais nous supposons que la plupart des titres de l’époque révolue ont résonné avec quelqu’un. Quoi qu’il en soit, même s’il ne s’agit pas d’un projet en développement actif, l’ancien PDG du studio désormais fermé Argonaut Games a déclaré qu’il aimerait refaire Croc.

S’adressant à Twitter, et répondant plutôt bizarrement à un tweet datant d’août 2019, Jez San a déclaré: « Un jour, j’aimerais le refaire. Je reçois tout le temps des gens qui veulent le faire. »

un jour j’aimerais le refaire. Je reçois tout le temps des gens qui veulent le faire. un jour ..— Jez (@aerobatic) 29 juin 2020

Alors, cela arrivera-t-il jamais? Qui sait, mais il n’y a jamais eu de meilleur moment qu’en ce moment. Les remakes de plateformes 3D classiques sont en demande et nous sommes sûrs que Croc: Legend of the Gobbos pourrait vendre quelques exemplaires ici et là. Un Kickstarter, peut-être? Cela serait certainement financé, mais nous devrons attendre et voir pour l’instant.

Voulez-vous voir le retour de Croc? Sauvez ces Gobbos dans les commentaires ci-dessous.