L’ancien grand rabbin Lord Sacks est décédé à l’âge de 72 ans

L’ancien grand rabbin britannique Lord Sacks est décédé à l’âge de 72 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer le mois dernier. Le rabbin Lord Johnathan Sacks était très admiré pour son intellect et sa sagesse, et a été décrit comme «une source d’inspiration pour toute une génération, quelle que soit sa Il avait combattu deux fois le cancer dans sa vie et était traité pour la troisième fois, a-t-on rapporté. Le i bulletin dernières nouvelles et analyses Lord Sacks était un écrivain prolifique et avait écrit des livres sur le rôle de toutes les croyances dans le monde. Il a reçu de nombreux prix très convoités, dont le Prix de Jérusalem et le Prix Grawemeyer pour la religion. Lord Sacks a été le grand rabbin des Congrégations hébraïques unies du Commonwealth de 1991 à 2013. Baruch Dayan Ha’Emet. C’est avec la plus profonde tristesse que nous avons le regret de vous informer que le rabbin Lord Jonathan Sacks (HaRav Ya’akov Zvi ben David Arieh z »l) est décédé tôt ce matin, samedi 7 novembre 2020 (Shabbat Kodesh 20 mars Chechvan 5781). – Rabbi Sacks (@rabbisacks) 7 novembre 2020 Un communiqué sur sa page Twitter a déclaré qu’il était décédé samedi matin, lisant: «Baruch Dayan Ha’Emet. C’est avec la plus profonde tristesse que nous regrettons de vous informer que le rabbin Lord Jonathan Sacks (HaRav Ya’akov Zvi ben David Arieh z ”l) est décédé tôt ce matin, samedi 7 novembre 2020 (Shabbat Kodesh 20 mars Chechvan 5781).» Le rabbin a pris du recul de son travail à la mi-octobre après avoir été diagnostiqué avec la maladie, et son bureau a déclaré à l’époque qu’il était: « actuellement sous traitement pour aider à sa guérison ». Ils ont ajouté à l’époque qu’il avait espéré revenir à travailler dès qu’il le pouvait. « Un titan » Des amis et des admirateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse à son décès. Je suis profondément attristé par le décès du rabbin Lord Jonathan Sacks. Son leadership a eu un impact profond sur tout notre pays et dans le monde entier. Mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à la communauté juive. Que sa mémoire soit une bénédiction. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 7 novembre 2020 La présidente du Conseil des députés, Marie van der Zyl, a décrit le pair croisé comme un «géant de la communauté juive et de la société au sens large». une intelligence étonnante et une voix morale courageuse ont été une bénédiction pour tous ceux qui l’ont rencontré en personne, par écrit ou par émission. «Son mandat exceptionnel en tant que grand rabbin a conduit à une révolution dans la vie et l’apprentissage juifs qui ont assuré que son héritage ne passera pas seulement par son ». Le Premier ministre Boris Johnson a rendu hommage à Lord Sacks après sa mort à l’âge de 72 ans, en disant:« Je suis profondément attristé par le décès du rabbin Lord Jonathan Sacks. Son leadership a eu un impact profond sur tout notre pays et dans le monde entier. Mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à la communauté juive. Puisse sa mémoire être une bénédiction. » Des nouvelles dévastatrices de la mort de @rabbisacks. C’était un titan – un véritable géant intellectuel de renommée mondiale et la communauté juive a eu la chance d’avoir été dirigée par lui pendant tant d’années. Nous sommes tous les plus pauvres pour son décès. – Stephen Pollard (@stephenpollard) 7 novembre 2020Stephen Pollard , rédacteur en chef du Jewish Chronicle, l’a décrit comme: «un titan – un véritable géant intellectuel de renommée mondiale et la communauté juive a eu la chance d’avoir été dirigée par lui pendant tant d’années. Nous sommes tous les plus pauvres pour son décès. »« Un merveilleux philosophe »Le chef de l’opposition israélienne du parti Yesh Atid, le député Yair Lapid, a ajouté:« Je lui ai dit une fois qu’il était la seule personne que je serais heureux d’avoir comme mon rabbin. »Il a ri et a accepté de jouer le rôle. Aujourd’hui, le monde a perdu un rabbin, un Seigneur, un philosophe merveilleux. Le monde me manquera, il me manquera. »Le président de la Conférence des rabbins européens, le rabbin Pinchas Goldschmidt, a déclaré:« »Le rabbin Sacks était un géant de la communauté juive mondiale et nous manquera vraiment. Son érudition et son talent oratoire étaient sans égal et il a été une inspiration pour toute une génération, quelle que soit leur foi. «Nous espérons que sa mémoire sera une bénédiction pour sa famille et tous ceux qui ont été influencés par lui.» Lord Sacks était un Critique ouvertement de l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn au milieu de la dispute sur l’antisémitisme au sein du parti.

Domaine Joubert Beaujolais Villages 2019 Cuvée à l'ancienne - 2019 - Bouteille 75cl En 2019, le Beaujolais nouveau arrive le jeudi 21 novembre, le troisième jeudi de novembre. Les premières expéditions se feront le 19 novembre pour une livraison à partir du 21 novembre. A propos du domaine Joubert Le domaine Joubert est un domaine familial depuis 4 générations qui partagent des valeurs

Brasserie Boon Oude Gueuze Boon à l'ancienne - Bière Lambic Belge - 7% - Lot 6 bouteilles Gueuze Oude Boon est un classique parmi les bières belges. La fermentation spontanée et deux ans en maturation en fûts de chêne lui confèrent un goût très particulier de vin qui le caractérise depuis plus de 200 ans. Brassée à Lembecq, le village qui donna son nom au lambic. Délicieux en accompagnement de

Guezerie Tilquin Tilquin - Bière Oude gueuze à l'ancienne à la mûre 6.0% - Bouteille 75cl La gueuzerie Tilquin est l'unique gueuzerie de Wallonie, installée à Bierghes, dans la vallée de la Senne. La gueuze est un type de bière découlant de l'assemblage de différentes bières lambics, plus ou moins âgées. Les lambics sont obtenues à partir de 2/3 d'orge malté et d'1/3 de froment, le tout résultant

Domaine Joubert Beaujolais Villages 2019 Cuvée à l'ancienne - Lot de 12 bouteilles 75cl - 2019 En 2019, le Beaujolais nouveau arrive le jeudi 21 novembre, le troisième jeudi de novembre. Les premières expéditions se feront le 19 novembre pour une livraison à partir du 21 novembre. A propos du domaine Joubert Le domaine Joubert est un domaine familial depuis 4 générations qui partagent des valeurs

Domaine Joubert Beaujolais Villages 2019 Cuvée à l'ancienne - Lot de 6 bouteilles 75cl - 2019 En 2019, le Beaujolais nouveau arrive le jeudi 21 novembre, le troisième jeudi de novembre. Les premières expéditions se feront le 19 novembre pour une livraison à partir du 21 novembre. A propos du domaine Joubert Le domaine Joubert est un domaine familial depuis 4 générations qui partagent des valeurs

Guezerie Tilquin Tilquin - Bière Oude gueuze à l'ancienne à la mûre 6.0% - Bouteille 37.5cl La gueuzerie Tilquin est l'unique gueuzerie de Wallonie, installée à Bierghes, dans la vallée de la Senne. La gueuze est un type de bière découlant de l'assemblage de différentes bières lambics, plus ou moins âgées. Les lambics sont obtenues à partir de 2/3 d'orge malté et d'1/3 de froment, le tout résultant