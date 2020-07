L’ancien gardien de but de la Bundesliga Oliver Reck critique le football professionnel

adidas Maillot Gardien manches longues bleu adulte 19/20 - L OL - Foot Lyon

Ne laisse rien passer avec ce maillot de football confortable. Il est conçu en tissu doux et stretch pour les gardiens de but. Sa technologie à évacuation de la transpiration te maintient au sec, et prêt à arrêter toutes les balles à l'entraînement. Il affiche un graphisme original pour affirmer ton identité.