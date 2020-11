L’ancien entraîneur-chef de SKT Kkoma rejoint DAMWON Gaming avant la saison 2021

in

Après une victoire historique au League of Legends Championnat du monde il y a deux semaines, DAMWON Gaming a fait un changement soudain au poste d’entraîneur-chef. Plus tôt dans la journée, l’équipe a embauché l’ancien entraîneur-chef de SK Telecom T1, Kim «kkOma» Jeong-gyun, pour diriger sa formation avant la saison 2021.

Kkoma, un incontournable de longue date de la franchise SKT, a mené l’organisation à ses trois titres de champion du monde record entre 2013 et 2016. Après la saison 2019, il a quitté l’organisation pour développer sa carrière d’entraîneur dans la LPL avec Vici Gaming.

Bonjour. En 2021, le réalisateur Kim Jung-gyun et Damwon Gaming vont ensemble Nous attendons avec impatience votre ferme soutien au réalisateur Kim Jung-gyun et de Damwon Gaming à l’avenir. Merci. pic.twitter.com/ty7bnA88yW – DWG_Official (@DamwonGaming) 13 novembre 2020

Cette dernière saison, cependant, Kkoma a rencontré peu de succès en Chine avec Vici. L’équipe a plané au milieu du peloton dans la LPL tout au long de 2020 et a finalement terminé la saison avec un record de match final de 15-17 (record de match de 40-44). En 2021 cependant, DAMWON a clairement placé suffisamment confiance dans l’idée que les résultats de Kkoma reviendront à la forme avec une formation extrêmement talentueuse sous son aile.

De plus, l’équipe a annoncé qu’elle abandonnerait son ancien duo d’entraîneurs en chef de Lee «Zefa» Jae-min et Yang «Daeny» Dae-in. Les prouesses de la paire ont été largement citées pour le succès de DAMWON tout au long de la légendaire course de 51-8 de l’équipe tout au long de la saison 2020.

Alors que l’idée de libérer un personnel d’entraîneurs extrêmement compétent et éprouvé fraîchement sorti de la victoire d’un titre de champion du monde peut sembler une manœuvre extrême en surface, il est prudent de dire que l’avenir de DAMWON sera entre de bonnes mains, sinon le l’entraîneur le plus éprouvé de l’histoire du coréen League of Legends est prêt à reprendre le flambeau.

