L’ancien CS: GO Pro explique comment Valorant a sauvé sa carrière

Oscar ‘Mixwell’ Canellas était un poids lourd de la communauté Counter-Strike: Global Offensive avant de passer à Valorant. Il a été le moteur du succès d’OpTic Gaming sur la scène compétitive. Mais comme toutes les bonnes choses doivent prendre fin, sa relation avec CS: ​​GO aussi.

OpTic Gaming a apporté quelques modifications à sa liste qui ont rendu les services de Mixwell inutiles. Il a travaillé dur pour rester à flot sur la scène compétitive, s’associant à des équipes comme Cloud9. Mais il semblait qu’il n’avait pas eu de chance alors que sa carrière s’arrêtait.

Par la suite, il a pris une pause de CS: GO plus tôt cette année avant de trouver du réconfort dans Valorant. Le jeu de tir Riot Games est devenu l’un des meilleurs jeux tactiques. Peu de temps après sa sortie, diverses organisations ont commencé à investir de l’argent dans sa scène concurrentielle, ce qui en a fait une alternative lucrative pour de nombreux professionnels de CS: GO. Et c’est ainsi que Valorant a aidé Mixwell à changer sa carrière et à recommencer à faire ce qu’il fait de mieux.

Mixwell est passé à Valorant après avoir joué à la version bêta

Valorant est sorti plus tôt cette année et a été un succès retentissant. De nombreux joueurs professionnels de CS: GO sont passés à Valorant ces derniers mois. Semblable au cas de Mixwell, la plupart de ces joueurs sont tombés amoureux du jeu après avoir joué à la version bêta.

VALORANT m’a donné la chance de me racheter après avoir été incapable de rester au top dans ma carrière CSGO. Je n’ai pas fait tout ce que j’avais à faire et j’ai tellement appris de mes erreurs, cela ne fait que commencer et je suis ici pour rester et divertir tout le monde.https: //t.co/XwUKUVM1Kh – G2 m1xwell (@Mixwell) 29 octobre 2020

LIRE AUSSI– Call of Duty Mobile: Halloween Update ramène les zombies à l’isolement

Il a partagé son opinion sur le jeu et comment il a sauvé sa carrière dans une récente interview.

« Le jeu était vraiment amusant pour moi, je pouvais jouer 10 heures par jour comme je le faisais avant et je n’étais pas fatigué de le jouer, et c’est une chose que je ne pouvais plus faire en CS. »

Il n’a pas tardé à passer à Valorant, choquant la communauté avec sa décision. G2 a vu à quel point il était bon et n’a pas hésité avant de lui proposer un contrat.

Mixwell a joué un rôle majeur dans le succès de G2 au tout début de Valorant. G2 est devenu une force formidable après avoir remporté le Blast Twitch Invitational en battant des équipes comme NiP.

Valorant a aidé une longue liste de joueurs à réaliser leur plein potentiel. Mixwell est au sommet de son art depuis qu’il a fait le changement. Les fans, bien sûr, sont en réserve pour de nombreux autres matchs captivants et ont beaucoup à attendre. Continuez à suivre cet espace pour plus de mises à jour.

Partager : Tweet