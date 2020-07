L’ancien champion du monde Benedikt Höwedes termine sa carrière

SORA GUARDIAN FORM / KINGDOM HEARTS / FIGURINE FUNKO POP / EXCLUSIVE NYCC 2018

Sora est le héros du jeu Kingdom Hearts. Âgé de 14 ans, le jeune homme va partir à la découverte des divers mondes de Disney et Pixar accompagné de ses fidèles amis Riku et Kairi. Funko la représenté dans sa nouvelle tenue, qui cette fois est de couleur noire et marron contrairement à l'ancienne qui était