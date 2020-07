L’ancien boss Xbox ne pense pas que nous verrons la PS5 Pro, la mise à niveau de la Xbox SX

L’ancien directeur de la Xbox, Albert Penello, a déclaré que contrairement à la génération actuelle de consoles, la PlayStation 5 et la Xbox Series X ne recevront probablement pas de mises à niveau de mi-génération sur PS4 Pro et Xbox One X.

Sur ResetEra (via Wccftech), Penello a estimé que la sortie de la PS4 Pro et de la Xbox One X était logique car les écrans 4K étaient devenus plus populaires à l’époque et les consoles de base ne produisaient pas la résolution que les téléviseurs sont désormais capables de prendre en charge. Cependant, malgré l’augmentation rapide de la 4K, Penello ne pense pas que les gens seront aussi rapides à adapter les écrans 8K.

La 4K devenait une résolution courante pour les PC et les téléviseurs, et les consoles de base étaient conçues pour générer une sortie 1080p (ou moins). Lorsque vous avez un ensemble qui nécessite 4x la performance juste pour conduire 4x les pixels, alors vous mangez toutes les performances juste en conduisant la résolution. Je pense qu’il est peu probable que nous voyions les téléviseurs 8K devenir grand public de la même manière que nous avons vu le 4K devenir grand public – nous sommes plus susceptibles de voir des améliorations dans NITS (pour obtenir un meilleur HDR) ou de meilleurs cadences pour prendre en charge plus de 60 ips sur les téléviseurs. Les processeurs et les GPU de la prochaine génération devraient facilement prendre en charge des fréquences d’images plus élevées et des couleurs plus larges. Les mises à niveau de mi-génération sont donc non seulement moins viables financièrement et techniquement, mais aussi probablement moins nécessaires pour suivre les technologies d’affichage.

En plus de cela, Penello a déclaré qu’il ne prévoyait pas de machines teraflop 20/24 sous forme de console abordable dans un avenir proche.

« Le changement de nœud de 7 nm à 5 nm ou 3 nm va coûter cher et juste mathématiquement, à moins qu’ils n’atteignent 3 nm, vous ne verrez qu’une réduction de 30% de la taille, mais vous doublerez les téraflops pour que la puce ait pour grandir », a-t-il expliqué. « De plus, vous ne pouvez pas vraiment doubler le GPU sans augmenter le CPU et la mémoire ou vous rencontrez d’autres goulots d’étranglement qui augmentent encore les coûts. »

[Source: ResetEra via Wccftech]