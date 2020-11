L’ancien attaquant de West Ham Toni Martinez marque un superbe but pour Porto – .

in

Les fans de West Ham United ont été ennuyés lorsque le club a vendu Grady Diangana au cours de l’été, mais il y a un autre jeune qui fait la une des journaux.

Les Hammers ont vendu Diangana de manière controversée à West Bromwich Albion après une période de prêt réussie, laissant les fans indignés – bien qu’il ait été un peu incohérent dans l’élite jusqu’à présent ce trimestre.

À l’été 2019, West Ham a décidé de laisser partir un autre jeune joueur, l’attaquant Toni Martinez ayant été libéré à la fin de son contrat, trois ans après son arrivée de Valence.

Mon plus grand regret en Angleterre | Exclusivité Emile Heskey

L’attaquant n’a fait que trois apparitions pour les Hammers et n’a pas fait grand-chose pour convaincre les Hammers après des périodes de prêt à Oxford United, au Real Valladolid, au Rayo Majadahonda et au CD Lugo.

Cependant, il a gagné un déménagement au Portugal avec Famalicao, et 14 buts là-bas la saison dernière lui ont permis de gagner un grand passage au géant portugais Porto l’été dernier.

Martinez n’a pas encore marqué en trois matches de championnat, mais a ouvert son compte Porto en beauté samedi après-midi à la Taca de Portugal.

Porto a battu le modeste GD Fabril 2-0, Martinez ouvrant le score – et quel but c’était, alors qu’il produisait un coup de pied acrobatique pour mettre Porto sur la voie de la victoire.

Bien sûr, le niveau de compétition ici n’est nulle part proche de la Premier League, mais le but de Martinez les exploite la saison dernière et son but de samedi montre qu’il a du talent.

Étant donné que West Ham manque d’options de frappe, certains se demandent peut-être s’il a été relâché trop tôt, en particulier gratuitement – et l’Espagnol espère donner un coup de pied et embarrasser les Hammers.

