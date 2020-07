Lancement Suzuki S-Cross le 29 juillet!

Maruti Suzuki a retiré la S-Cross des étagères plus tôt cette année car son seul moteur diesel a été abandonné, mais il est maintenant prêt à faire son retour avec un nouveau moteur à essence BS6. Le lancement a lieu le 29 juillet.

Après une semaine pleine d’action de lancements de voitures neuves, il en reste encore pour ce mois. Maruti Suzuki a annoncé le lancement de la BS6 S-Cross Essence le 29 juillet. Maruti Suzuki avait abandonné la S-Cross plus tôt cette année alors que nous entrions dans l’ère BS6 car la S-Cross était uniquement disponible avec un moteur diesel. Avec Maruti Suzuki abandonnant complètement leurs moteurs diesel, la S-Cross a été retirée des étagères. Cependant, il est maintenant prêt à faire son retour avec un nouveau cœur essence BS6.

Maruti Suzuki a annoncé le lancement du BS6 S-Cross Petrol le 29 juillet.

Le S-Cross était auparavant propulsé par le moteur diesel 1,3 L de Fiat, également connu sous le nom de «moteur national de l’Inde». Le même moteur alimentait également la Vitara Brezza mais il n’a pas été mis à jour pour se conformer aux normes d’émission BS6 et a donc été abandonné. Au lieu du moteur diesel, il y aura un nouveau moteur à essence de 1,5 L alimentant le S-Cross et à l’avenir, le S-Cross sera un modèle uniquement à essence. Le même traitement a également été appliqué à la Vitara Brezza avec le remplacement du même moteur diesel par ce nouveau moteur à essence de 1,5 L.

La nouvelle essence BS6 Maruti Suzuki S-Cross sera propulsée par un moteur essence quatre cylindres de 1,5 litre conforme à la norme BS6 qui produit 105 ch et 138 Nm de couple maximal. Après avoir abandonné le moteur diesel, la S-Cross perdra certainement son efficacité et sa nature coupleuse. Cependant, pour compenser cela, Maruti Suzuki offrira son système Smart-Hybrid sur la S-Cross comme ils le font pour la brezza. Le système est doté de la fonctionnalité d’amplification de couple et de démarrage / arrêt au ralenti qui devraient aider la S-Cross à conserver une partie de son attrait.

La BS4 S-Cross n’avait que l’option d’une boîte manuelle à 5 vitesses. Cependant, avec ce nouveau moteur, Maruti Suzuki offrira une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses ainsi que l’option d’une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à 4 vitesses. La technologie hybride douce mentionnée ci-dessus ne sera toutefois proposée que sur les variantes automatiques de la S-Cross et la boîte de vitesses automatique sera proposée sur toutes les versions de la S-Cross, à l’exception de la version de base. Il y aura un total de quatre variantes proposées – Sigma, Delta, Zeta et Alpha.

Mis à part le changement de cœur, il n’y aura pas d’autres changements à l’intérieur et à l’extérieur de la S-Cross. Le S-Cross approche de toute façon de la fin de son cycle de vie et sera très probablement remplacé par un nouveau SUV de taille moyenne qui sera dérivé du concept Futuro-e présenté à l’Expo 2020. Les prix de l’essence BS6 Maruti Suzuki S-Cross devraient se situer dans la région Rs 8.5-11.5 lakh. En comparaison, le diesel S-Cross était au prix de Rs 8,81 Lakhs, passant à Rs 11,44 Lakhs.