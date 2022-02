Lancement progressif d’Apex Legends sur le Google Play Store

Apex Legends est un jeu de type Battle Royale qui a gagné en popularité au fil des années. Dans ce jeu, vous pouvez jouer différentes légendes, chacune ayant ses propres capacités passives, tactiques et ultimes. Ces légendes sont toutes entrées dans le jeu avec un objectif et les histoires derrière ces personnages sont en constante évolution avec plus d’informations publiées au fil des saisons.

La nouvelle saison d’Apex Legends, Season 12 : Defiance, va sortir dans quelques jours et à chaque nouvelle saison, une nouvelle Légende fait son entrée dans les Jeux. Mad Maggie fera ses débuts aux Jeux dans la nouvelle saison et il y aura également une rotation des cartes, Olympus remplaçant Worlds Edge, mais ce n’est plus comme avant.

Respawn annonce un lancement en douceur sur le Play Store mobile

L’équipe d’Apex cherche toujours à améliorer le jeu, ce qui inclut l’introduction de nouveaux événements, bien que certains prétendent qu’ils ont été fortement axés sur la cosmétique plutôt que sur le jeu, les changements de cartes et autres. Il semble qu’ils aient également travaillé sur le lancement d’Apex Legends sur mobile, puisque Respawn vient d’annoncer un lancement en douceur du jeu populaire sur le Play Store.

Le lancement officiel d’Apex Legends Mobile est imminent ! Le pré-enregistrement est uniquement disponible via le Google Play Store, alors visitez le lien ci pour participer.