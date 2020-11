Lancement prochain de Toyota Innova Crysta facelift; Réservation non officielle ouverte!

Les rapports suggèrent que le lifting de Toyota Innova Crysta pourrait être lancé en Inde d’ici la première semaine de décembre. Certains concessionnaires ont même commencé à accepter des réservations non officielles pour le monospace rénové et des rapports suggèrent qu’il pourrait coûter environ Rs 50 000 de plus que le modèle actuel.

Le lifting de la Toyota Innova Crysta devait faire ses débuts en Inde dans le courant de 2021, mais il arrivera plus tôt que prévu. Les rapports suggèrent que le lifting Innova Crysta pourrait être lancé en Inde d’ici la première semaine de décembre. Certains concessionnaires ont même commencé à accepter des réservations non officielles pour le monospace rénové et des rapports suggèrent qu’il pourrait coûter environ Rs 50 000 de plus que le modèle actuel. Le prix du modèle actuel est compris entre Rs 15,66 lakh et Rs 23,63 lakh (ex-showroom).

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre du lifting Toyota Innova Crysta

Toyota a officiellement dévoilé le lifting Innova Crysta pour le marché indonésien au début du mois dernier. Bien que la forme générale reste la même, l’Innova Crysta est beaucoup plus bling maintenant. La plupart des changements sont concentrés sur le visage du monospace, la nouvelle calandre étant le changement le plus évident. Non seulement la calandre est plus grande qu’avant, mais elle est finie en noir avec cinq lamelles horizontales au lieu des deux finies chromées vues sur la voiture actuelle. Il reste cependant du chrome, sous la forme d’un épais contour chromé autour de toute la calandre. Quant aux phares, bien que leur taille et leur forme restent les mêmes, ils reçoivent de nouvelles extensions chromées qui se fondent dans la calandre.

Le pare-chocs en bas a également été entièrement révisé avec un design beaucoup plus agressif et sportif. Les phares antibrouillard sont maintenant logés verticalement avec un entourage noir épais et triangulaire dans un encart profond dans le pare-chocs et il comporte également un pare-chocs intégré (enfin, en quelque sorte) fini dans un abat-jour noir contrasté avec deux feux antibrouillard supplémentaires. Le lifting Innova Crysta reçoit également un nouveau design pour les jantes en alliage qui sont finies en argent ou en deux tons plus foncés, selon la variante. À l’arrière, il y a une nouvelle pièce de garniture hexagonale noire contrastante entre les feux arrière, couvrant la zone de la plaque d’immatriculation.

Intérieurs de rénovation de Toyota Innova Crysta.

À l’intérieur, la conception du tableau de bord reste exactement la même que celle du modèle pré-lifting. Cependant, il existe un nouveau design pour le tableau de bord et un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile de 9,0 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay. Toyota a également ajouté un purificateur d’air intégré. Comme auparavant, la cabine adopte un thème entièrement noir avec une disposition à six ou sept places. La liste des équipements reste inchangée par rapport au modèle pré-lifting. Les modèles haut de gamme de l’Innova Crysta sont dotés de fonctionnalités telles que sept coussins gonflables, des serrures de portières à détection de vitesse, un régulateur de vitesse, un régulateur de stabilité du véhicule, une assistance au démarrage en côte, une entrée et un départ sans clé, un éclairage ambiant, des housses de siège en similicuir, une caméra de recul et plus encore.

L’Innova Crysta reste cependant mécaniquement inchangée, même lors de son arrivée en Inde.

Qu’y a-t-il sous le capot?

Il n’y a pas non plus de changement à signaler à cet égard. En Indonésie, l’Innova Crysta continue avec un moteur à essence de 2,0 litres de 139 ch et un moteur diesel de 2,4 litres de 149 ch, tout comme le modèle pré-lifting. Lorsque le lifting Innova Crysta arrivera en Inde, il continuera avec les moteurs déjà proposés ici.

Toyota a mis à jour ces moteurs à la spécification BS6 plus tôt cette année et ils continueront donc certainement pendant encore plus de temps. En Inde, l’Innova Crysta est proposée avec un moteur diesel de 150 ch, 2,4 litres ou un moteur à essence de 166 ch et 2,7 litres. Les deux moteurs peuvent être équipés d’une boîte manuelle à 5 vitesses ou d’une boîte automatique à convertisseur de couple à 6 vitesses.