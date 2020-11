Lancement probable de la Royal Enfield Meteor 650 en 2021; Prix ​​moins de 2,5 Lakhs

Les sources des concessionnaires et divers rapports des médias suggèrent que Royal Enfield Meteor 650 est en cours de développement et pourrait être lancé l’année prochaine.

Le Royal Enfield Meteor 350 a été récemment lancé en tant que dernier croiseur du constructeur. Il remplace les séries Thunderbird et Thunderbird X, avec des tonnes de mises à niveau et un moteur fortement révisé. Ses prix commencent à Rs 1,75 Lakhs jusqu’à Rs 1,90 Lakhs (ex-showroom). Les réservations sont en cours et les livraisons ont également commencé.

Grâce à nos sources concessionnaires et à divers rapports médiatiques, nous pouvons nous attendre à ce que le Royal Enfield abandonne le plus gros Meteor 350 vers l’année prochaine. Il serait en cours de développement et avant le second semestre 2021, on peut s’attendre à ce qu’il soit lancé correctement. Le design restera le même et les changements ne viendront qu’avec un moteur plus gros.

Le Meteor est construit sur une toute nouvelle plate-forme avec de nouveaux composants suffisamment flexibles pour s’adapter également à un moteur de 650 cm3. Le moteur refroidi par air de 648 cm3 produit 47 PS et 52 Nm de couple de pointe sur l’Interceptor et la GT 650. Les mêmes chiffres de puissance seront vus sur son homologue de croisière, avec un réglage légèrement différent.

Royal Enfield Meteor 650 élargira également la liste des acheteurs car auparavant, il n’y avait pas de croiseur 650cc. Avant les normes BS6, il y avait le Thunderbird 500, qui avait un moteur très ancien qui a progressivement réduit sa demande. L’Interceptor est une moto de roadster tandis que la GT est un café racer de race pure.

En termes de prix, on peut s’attendre à ce que le Meteor 650 soit inférieur à Rs 2,5 Lakhs (ancien showroom). Le prix de l’Interceptor est d’environ Rs 2,6 Lakhs et GT 650 exigeant environ Rs 15000 de plus. Avec cela, ce sera le seul croiseur bicylindre du segment 500-600cc et de plus, dans cette gamme de prix compétitive.