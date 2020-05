Lancement officiel de MIUI 12 avec de nouvelles fenêtres flottantes, de super papiers peints, une confidentialité améliorée et plus encore

Aujourd’hui, Xiaomi a finalement lancé MIUI 12, sa dernière version de la ROM d’interface utilisateur personnalisée pour aider les utilisateurs à personnaliser l’écran de leur téléphone de manière beaucoup plus large et meilleure. Avec la sortie de la dernière ROM personnalisée MIUI 12, Xiaomi a également introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment Floating Windows, Super Wallpapers, Enhanced Privacy et bien plus qui amélioreront l’expérience de l’utilisateur de différentes manières. Notamment, Xiaomi a pris aujourd’hui son compte Twitter officiel pour lancer le MIUI 12 et a également introduit plusieurs fonctionnalités MIUI 12, notamment les suivantes.

Caractéristiques principales de MIUI 12

Un système réaliste avec des animations magnifiques et des visualisations extraordinaires

Protection améliorée de la vie privée

Super fonds d’écran à couper le souffle

Fenêtres flottantes pour un meilleur multitâche

Casting universel puissant

Mode de prise de vue plein écran

Le nouveau MIUI est livré avec un nouveau cadre d’animation Mi Light Cone qui fonctionne sur le nouveau moteur physique innovant de Xiaomi. Le nouveau moteur de rendu introduit également une courbe de continuité G2 qui permet à l’interface de s’adapter parfaitement au matériel. Cela changera une icône qui se transforme en interface.

Le nouveau MIUI 12 dispose également d’une application Météo améliorée inspirée par la nature. La nouvelle application affiche la pluie, le soleil, la neige et les changements de temps instantanés en temps réel sur votre écran. La nouvelle application Météo reflète tous les changements qui se produisent à l’extérieur. Vous pouvez faire glisser l’écran pour voir la météo dans différentes villes comme vous le voyez dans le monde réel!

MIUI 12 comprend également une interface utilisateur visuelle actualisée qui vous aide à visualiser la consommation de votre batterie, votre stockage et votre connexion Wi-Fi de la manière la plus informative. Le nouveau MIUI 12 introduit également un nouveau Super Fond d’écran qui rassemble l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage et l’affichage permanent en une expérience unie et immersive.

Il existe également un outil de diffusion universel intégré qui vous permet de tout diffuser beaucoup plus facilement avec votre téléphone. Le nouveau MIUI 12 introduit également Ultra Battery Saver qui offre 5 fois plus de temps de veille lorsqu’il ne reste que 5% de puissance.

Maintenant, vous pouvez également filmer des vidéos en mode plein écran, ce qui vous permet de voir plus sur votre écran afin que vous puissiez capturer un sens bien meilleur et complet. Vous pouvez vérifier plus de fonctionnalités du nouveau MIUI 12 ici.