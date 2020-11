Lancement multijoueur de Sackboy A Big Adventure via un patch plus tard cette année

Sumo numérique Sackboy: une grande aventure devait être lancé avec le mode multijoueur en ligne; cependant, ce n’est plus le cas. Ayant besoin de plus de temps pour produire une expérience de qualité, le studio retarde l’arrivée du support multijoueur en ligne. En tant que tel, Sackboy’s la fonctionnalité en ligne ne sera accessible dans le jeu que plus tard cette année après la publication d’un correctif. Cependant, la coopérative locale sera toujours disponible le premier jour.

Cette nouvelle est une gracieuseté du directeur de la conception Ned Waterhouse, qui dans une déclaration sur le blog PlayStation a déclaré ce qui suit: «L’équipe [has] a travaillé dur pour faire en sorte que la connexion en ligne soit la meilleure expérience possible pour les joueurs et nous avons juste besoin d’un peu plus de temps pour bien faire les choses afin que vous puissiez en profiter pleinement avec vos amis et votre famille.

Le multijoueur en ligne ne sera pas le seul ajout que le patch apportera à la table plus tard cette année. Deux autres fonctionnalités clés devraient également être déployées, à savoir la prise en charge multijoueur inter-génération entre les utilisateurs de PS4 et PS5 et les transferts de jeux de PS4 à PS5.

Les fans ne devraient pas s’inquiéter, cependant; Sumo Digital prévoit toujours de lancer le titre avec un support multijoueur quelconque. Notamment, la coopération locale entre deux à quatre joueurs sera disponible le jour de la sortie la semaine prochaine. La fonctionnalité de coopération locale permettra aux joueurs de découvrir l’intégralité du jeu avec leurs amis et leur famille dans la même pièce, ainsi que de profiter de ce que Waterhouse a qualifié de «niveaux à ne pas manquer en coopération uniquement».

Sackboy: une grande aventure sera lancé la semaine prochaine le 12 novembre pour les plates-formes PlayStation 4 et PlayStation 5. Les précommandes numériques et physiques pour le titre sont déjà en ligne.

[Source: PlayStation Blog]