Lancement d’une société de production Edgar Wright, qui signe une entente avec Netflix – / Film

Edgar WrightEst très attendu La nuit dernière à Soho peut être retardé en raison du coronavirus (COVID-19), mais le cinéaste est occupé pendant la pandémie. Wright s’est associé à deux de ses collaborateurs de longue date Nira Park (La trilogie Cornetto) et Rachael Prior (Baby Driver) aux côtés du cinéaste et protégé Joe Cornish pour lancer une nouvelle équipe de production, Fiction complète. Et ils ont déjà obtenu un accord majeur avec Netflix, avec trois nouvelles séries en préparation, y compris une adaptation de séries policières surnaturelles Lockwood & Co de Cornish dans le suivi de sa solide aventure d’enfant L’enfant qui serait roi.

Dans le but de remporter le badge «le plus productif en quarantaine», Variety rapporte que Wright a formé une nouvelle société de production, qu’il a lancée avec le producteur de longue date Nira Park, Baby Driver la productrice Rachel Prior et le cinéaste Joe Cornish. Netflix a déjà opté pour les droits de quatre séries de la société, appelée Complete Fiction, que Wright prévoit d’utiliser pour nourrir une nouvelle génération d’écrivains et de réalisateurs – un rappel aux racines de Wright, Park et Cornish dans la télévision.

Netflix a optionné les droits sur quatre séries, bien que le rapport ne contienne que les détails sur trois. Le quatrième reste secret. La première série est Lockwood & Co, une « série d’action-aventure surnaturelle » basée sur les romans à succès de Jonathan Stroud et qui devrait être le prochain grand projet de Cornish après l’aventure familiale de 2019 L’enfant qui serait roi, le projet tant attendu du cinéaste après avoir épaté tout le monde avec son premier long métrage Attaquer le bloc. Cornish dirigera et dirigera la production Lockwood & Co, qui continue la séquence de Cornish de travailler dans un territoire familial, peut-être à la déception de ceux qui l’attendent pour revenir au long métrage de science-fiction. Mais en tant que membre fondateur de Complete Fiction, il est probable que nous verrons plus d’œuvres de Cornish, et peut-être sous la bannière Netflix.

La société développe également une adaptation en série de la trilogie d’horreur de science-fiction de Tade Thompson Les meurtres de Molly Southborneet une série de fantasy historique basée sur le folklore islamique inspiré de S.A. Chakraborty La cité des cuivres.

Wright a déclaré dans un communiqué après le lancement de Complete Fiction:

«Ce nouveau chapitre avec Complete Fiction est quelque chose que je veux entreprendre depuis un moment maintenant. Nira est ma productrice depuis plus de 20 ans, mais nous, avec notre incroyable équipe d’amis et de collaborateurs de longue date, partageons toujours le même désir d’apporter des histoires originales à l’écran. Complete Fiction sera une plaque tournante dynamique pour les créatifs passionnés – quelque part où ils peuvent se sentir nourris et protégés. J’ai eu la chance de toujours avoir cette équipe autour de moi qui a défendu ma voix et ma vision en tant que cinéaste, et je suis ravi d’apporter de nouvelles histoires dans le monde et de contribuer à ce que cela se produise pour la prochaine génération. «

Complete Fiction est actuellement en post-production pour La nuit dernière à Soho, ce à quoi nous pouvons probablement nous attendre cette année (si nous avons de la chance) ou en 2021 (sinon).

Articles sympas du Web: