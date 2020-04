Lancement d’une initiative de secours d’urgence pour les bandes dessinées canadiennes

Drapeau du Canada Crédit: Le gouvernement du Canada



Alors que des centaines de milliers de dollars sont collectés par DC, Jim Lee et # Creators4Comics pour aider les magasins de bandes dessinées américains via la Book Industry Charitable Foundation (BINC), une nouvelle initiative lancée aujourd’hui pour aider les magasins de bandes dessinées canadiens.

Samedi dernier, l’organisme sans but lucratif canadien The Comic Legends Legal Defence Fund (à ne pas confondre avec le Comic Book Legal Defence Fund basé aux États-Unis) a décidé d’élargir son mandat au-delà des batailles de censure pour lancer un programme d’aide à la location pour aider la bande dessinée canadienne. magasins – et ont contribué 10 000 $ eux-mêmes pour démarrer le programme.

« Il s’agit d’un changement important pour notre organisation, mais ce sont des moments uniques », a déclaré Jay Bardyla, membre du conseil d’administration. « Nous avons la chance d’être en mesure de faire quelque chose et nous espérons aider d’une manière ou d’une autre, de sorte que lorsque les choses reviendront à la normale, ces magasins et les personnes qui les auront construits, nous serons toujours là pour tout le monde. »

La CLLDF a lancé # Canucks4Comics, dans l’intention d’avoir des ventes aux enchères similaires à # Creators4Comics avec 100% de tous les profits destinés à aller directement aux magasins de bandes dessinées de brique et de mortier au Canada.

Vous trouverez des instructions sur la manière de participer à cet effort ici.