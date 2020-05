LANCEMENT DU SAMSUNG GALAXY NOTE 20 AU SECOND SEMESTRE 2020

– Publicité –



Samsung confirme qu’il lancera le Galaxy Note 20 et Fold 2 plus tard cette année. La révélation est faite dans le récent rapport sur les résultats de la société pour les trois premiers mois de 2020. La société n’a pas nommé les modèles de téléphones individuels. Il a confirmé la sortie d’un nouveau téléphone Note et d’un nouveau smartphone pliable au second semestre.

Il n’est pas surprenant de voir Samsung lancer un nouveau téléphone Galaxy Note plus tard cette année. La société sud-coréenne présente généralement une nouvelle série de billets en août. Mais Samsung confirmant l’appareil en avril semble inhabituel.

Pourquoi Samsung a-t-il confirmé la sortie du Note 20 si tôt?

Eh bien, en mettant le mot autour de la note 20 tôt, la société pourrait essayer d’arrêter les fuites sur le prochain smartphone. Mais ce n’est qu’une partie. La raison exacte derrière cette confirmation soudaine du Note 20 est l’iPhone 12. Ce dernier téléphone sera également lancé cette année. Et il y a déjà beaucoup d’excitation de la série iPhone 12.

Cependant, Samsung n’a pas révélé la conception ou les spécifications du Galaxy Note 20. Un rapport suggère que le Galaxy Note 20 pourrait ressembler au Galaxy S20. Nous pouvons nous attendre à ce que le Galaxy Note présente un écran OLED avec un écran de 120 Hz, un processeur plus rapide, une mémoire plus rapide et le S Pen.

Samsung devrait lancer le Galaxy Fold 2 en plus du Note 20.

Le Galaxy Fold a été initialement dévoilé au Mobile World Congress 2019. Cependant, le Fold 2 devrait être lancé en même temps que le Note 20. Il y a des rumeurs selon lesquelles le Galaxy Fold 2 sera un peu plus abordable par rapport au Fold original, au prix indiqué à 1920 $.

Le Fold 2 aura probablement un écran de couverture plus grand que l’écran de 4,6 pouces du Fold. L’écran intérieur pliable pourrait également augmenter, passant de 7,3 pouces à 7,7 pouces. Attendez-vous à ce que le Galaxy Fold 2 soit aussi robuste que le Galaxy S20 ou le Note 20.

