Lancement du Motorola Moto G 5G en Inde: plus qu’un simple téléphone 5G économique?

Motorola a lancé le Moto G 5G en Inde.

Le nouvel appareil Moto G a un prix promotionnel de ~ 284 $.

Le Moto G 5G est l’un des téléphones 5G les moins chers de la marque, à 300 € (~ 359 $) en Europe. Maintenant, le téléphone a fait un arrêt en Inde et vous pouvez également vous attendre à un prix un peu moins cher.

Le nouveau téléphone 5G de Motorola sera disponible à partir du 7 décembre via Flipkart au prix promotionnel de 20 999 Rs (~ 284 $), le prix régulier étant fixé à 24 999 Rs (~ 338 $). Alors, qu’est-ce que vous obtenez pour l’argent?

Eh bien, le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 750G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Pendant ce temps, une batterie de 5000 mAh avec un chargeur de 20 W fait avancer les choses. En fait, Motorola réclame plus de deux jours de jus avec cette batterie.

L’expérience de la caméra Moto 5 5G n’est pas très intéressante, avec une configuration de caméra arrière triple pour piétons sur papier (48MP principal, 2MP macro, 2MP de profondeur). Donc, ceux qui s’attendent à un objectif ultra-large ici pourraient être déçus. En ce qui concerne l’avant, un appareil photo 16MP orne la découpe perforée montée au centre sur l’écran LCD FHD + de 6,67 pouces (avec prise en charge HDR10).

D’autres détails remarquables incluent un port de 3,5 mm, un scanner d’empreintes digitales arrière, Android 10 (malheureusement) avec une mise à niveau promise vers Android 11 et une conception hydrofuge.

