Lancement du coupé Mercedes-AMG GLC 43 fabriqué en Inde

Le Mercedes-AMG GLC 43 Coupé est juste Rs 14 lakh plus cher que le GLC 300 standard et Rs 13 lakh plus cher que le GLC 300d. L’assemblage local a donné un énorme avantage de coût pour ce qui aurait autrement été beaucoup plus cher.

Mercedes-Benz a lancé aujourd’hui le premier coupé GLC 43 AMG fabriqué en Inde en Inde au prix de Rs 76,70 lakh (ancien showroom, Inde). Il s’agit du premier modèle AMG fabriqué en Inde à être assemblé localement dans l’usine Mercedes de Chakan. À l’avenir, quelques autres modèles Mercedes-AMG assemblés localement sortiront de cette usine. Cela donne à Mercedes un énorme avantage en termes de coûts pour ses modèles AMG hautes performances qui, autrement, auraient été importés et ont attiré des taxes élevées.

Mercedes-Benz a lancé aujourd’hui le premier coupé GLC 43 AMG fabriqué en Inde en Inde pour un prix de Rs 76,70 lakh (ancien showroom, Inde).

Prix ​​Mercedes-AMG GLC 43 Coupé

Pour vous donner une perspective, le GLC 43 AMG Coupé est juste Rs 14 lakh plus cher que le GLC 300 standard et Rs 13 lakh plus cher que le GLC 300d. C’est un prix assez minime à payer pour la mise à niveau des performances par rapport au SUV standard. Pour une autre référence, le coupé GLC 43 AMG pré-lifting lancé en 2017 était au prix de Rs 74,8 lakh (ancien showroom, Inde). Cela aurait facilement franchi la barre des Rs 90 lakh dans le temps d’aujourd’hui. Même le nouveau BMW X3 M – un rival direct du GLC 43 AMG – a été lancé pour Rs 99,99 lakh car il s’agit d’une importation.

Mercedes-AMG GLC 43 Coupé Conception

Le nouveau GLC 43 AMG Coupé reçoit toutes les mises à jour du SUV GLC standard, mais étant un AMG, il reçoit certainement ses mises à jour spécifiques à AMG. Cela comprend la calandre Panamericana, un pare-chocs avant plus sportif avec de grands barrages d’air, des jupes latérales, des échappements quadruples, un élément diffuseur arrière et de nouvelles jantes en alliage de 20 pouces. Il y a suffisamment d’éléments pour révéler que ce n’est pas un SUV-Coupé ordinaire. En parlant de cela, la ligne de toit du coupé en pente du GLC 43 AMG a également l’air de bon goût.

Le nouveau GLC 43 AMG Coupé reçoit toutes les mises à jour du SUV GLC standard, puis d’autres pour être un AMG.

Mercedes-AMG GLC 43 Coupé Intérieurs et caractéristiques

Les intérieurs sont pour la plupart similaires aux intérieurs GLC standard en termes de disposition et de conception. Il y a cependant peu de touches spécifiques à AMG dans les détails. Cela comprend les nouveaux sièges sport, des reflets rouges tout autour de l’habitacle, un volant à fond plat et des palettes de changement de vitesse en aluminium – assez pour crier ses références sportives.

Certaines des autres caractéristiques phares seraient l’écran du conducteur numérique de 12,3 pouces, un écran tactile de 10,25 pouces avec infodivertissement MBUX, un système audio Burmeister, une charge sans fil, Mercedes Me Connect, un éclairage ambiant de 64 couleurs et sept airbags. Le tableau de bord numérique propose également trois styles d’affichage spécifiques à AMG: Classic, Sport et Supersport.

Intérieur du coupé Mercedes-AMG GLC 43

Mercedes-AMG GLC 43 Coupé Groupe motopropulseur

La Mercedes GLC 43 AMG Coupé est propulsée par un moteur V6 turbo-essence de 3,0 litres qui produit 390 ch et 520 Nm de couple maximal. Par rapport au coupé GLC 43 AMG pré-lifting, la nouvelle version rénovée est plus puissante de 23 ch tandis que le couple reste inchangé. Le modèle pré-lifting utilisait un moteur de la même configuration. Le moteur est couplé à une transmission automatique à 9 vitesses et la puissance est envoyée aux quatre roues via un système de traction intégrale AMG Performance 4MATIC avec une configuration orientée vers l’arrière. En fait, jusqu’à 69% de la production totale est envoyée aux roues arrière.

Lisez aussi: BMW lance le tout premier X3 M en Inde – Prix et détails!

Le coupé GLC 43 AMG peut sprinter de 0 à 100 km / h en seulement 4,9 secondes tandis que la vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km / h. Il dispose également de cinq modes de conduite au choix – Glissant, Confort, Sport, Sport + et Individuel – qui vous permettent de régler le moteur, la transmission, la direction et la suspension de la voiture, ainsi qu’un amortissement adaptatif pour cette dernière.

Lisez aussi: Baby Ducati Multistrada 950 S lancé en Inde – Prix et détails!

Concurrence

À ce prix et ces spécifications, la Mercedes AMG GLC 43 Coupé prend les goûts du Porsche Macan S. Le 354hp Macan est au prix de Rs 83,95 lakh (ex-salle d’exposition, Inde). La Mercedes est assez abordable en raison de l’assemblage local et est également plus puissante. Comme mentionné précédemment, le GLC 43 Coupé rivalise également avec le BMW X3 M, mais cela coûte considérablement plus cher pour être importé. Il offre également plus de performances avec 490 ch.