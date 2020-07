Lancement d’Oppo Reno 4 Pro en Inde: une vente difficile pour le prix?

Oppo a annoncé les versions mondiales des Reno 4 et Reno 4 Pro.

Les deux téléphones sont similaires en interne avec des différences mineures de taille et d’appareils photo.

Le Reno 4 Pro sera lancé en Inde en août pour Rs. 34.990.

Les variantes globales Oppo Reno 4 et Reno 4 Pro sont désormais officielles. Les deux appareils de milieu de gamme ont été lancés aux côtés de l’Oppo Watch.

Ne tirez pas de conclusions basées sur le suffixe « Pro » ici. Les deux téléphones comportent des entrées dans la colonne des compromis.

Oppo Reno 4 Pro et Reno 4: Spécifications

D’une part, le Pro est légèrement plus petit et plus léger que le Reno 4, mais arbore un écran AMOLED de 6,5 pouces de 2400 x 1080. Ce panneau reçoit également le traitement du taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Reno 4 se contente d’un AMOLED de 6,4 pouces de 2400 x 1080 mais obtient un écran plat au lieu des bords incurvés du modèle Pro.

En interne, le Reno 4 Pro contient une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W. Oppo revendique des temps de charge rapides de plat à 100% en moins de 40 minutes. Le Reno 4 contient une batterie légèrement plus grande, mais à 4015 mAh, qui peut être rechargée à l’aide de la solution 30W VOOC Flash Charge 4.0 d’Oppo. Ce n’est pas ce que nous appellerions lent, mais bien loin des autres solutions de charge de l’entreprise.

En ce qui concerne l’imagerie, le Reno 4 et le Reno 4 Pro partagent en grande partie le même réseau de caméras. La tête d’affiche sur les deux est un snapper Sony IMX586 48MP avec OIS. Il est rejoint par un capteur grand angle 8MP et un vivaneau macro 2MP. Alors que le Reno 4 dispose d’un capteur de profondeur 2MP, le modèle Pro arbore un appareil photo monochrome 2MP.

À l’avant, le Reno 4 dispose de deux caméras selfie montées dans un trou de perforation, à savoir un vivaneau 32MP aux côtés d’un 2MP. Le 32MP est le seul appareil photo selfie du Reno 4 Pro.

En interne, il s’agit de repérer à nouveau la différence entre les deux appareils. Les deux téléphones arborent le chipset Snapdragon 720G avec 8 Go de RAM et 12 Go de stockage. Les acheteurs auraient probablement préféré que Oppo conserve le Snapdragon 765G utilisé dans la version chinoise.

Les deux téléphones disposent également de certains conforts, notamment un capteur d’empreintes digitales intégré, un port pour casque et un emplacement pour carte microSD. Deux emplacements SIM sont également présents tandis que ColorOS 7.2 fonctionnant sur Android 10 est le système d’exploitation de choix pour les deux modèles.

Oppo Reno 4 Pro et Reno 4: prix et disponibilité

Les acheteurs indiens peuvent accrocher le modèle Oppo Reno 4 Pro 8 Go / 128 Go à partir du 5 août pour Rs. 34 990 (~ 470 $). Pour ce qu’il offre, cela pourrait bien être une vente difficile dans un pays regorgeant d’alternatives.

Le Reno 4 Pro est également une grosse prime sur les Rs. 29990 Reno Pro 3 qui a fait ses débuts avec un Helio P90, 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, une batterie de 4025 mAh et un jeu de tir principal de 64 MP. Même la version de stockage de 256 Go peut être obtenue à moindre coût.

Si vous recherchez un coloris aventureux, vous seriez gravement déçu. Oppo propose le Pro en seulement deux teintes: Starry Night et Silky White.

Pendant ce temps, l’Oppo Reno 4 vanille est maintenant répertorié en précommande sur le site d’Oppo Thailand pour l’équivalent d’environ 385 $, mais il n’y a pas encore de mot sur une version plus large.