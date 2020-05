Lancement des BMW F 900 R et F 900 XR en Inde

BMW a lancé deux nouvelles motos en Inde – F 900 R et F 900 XR – avec des prix à partir de Rs 9.90 lakh et 10.50 lakh pour les deux motos respectivement. La F 900 R est une sportive nue tandis que la F 900 XR est une sportive de tourisme.

Après beaucoup de teasers et d’anticipation, BMW a enfin lancé le F 900 R et le F 900 XR en Inde. La BMW F 900 R est une moto sportive nue et remplace la F 800 R à l’international. Pendant ce temps, la F 900 XR est une toute nouvelle moto qui a été perçue comme une moto de tourisme sportive. Il s’agit essentiellement d’une version plus abordable du S 1000 XR. Ces deux motos arrivent en Inde pour la première fois et il y a de quoi être excité. BMW a lancé le F 900 R est l’Inde dans une variante standard unique, disponible au prix de Rs 9.90 lakh. Pendant ce temps, la BMW F 900 XR est disponible en deux variantes – standard et Pro – pour un prix de Rs 10,50 et 11,50 lakh respectivement.

La BMW F 900 R est la deuxième moto nue de sport la plus abordable de BMW en Inde après la G 310 R. C’est une moto très élégante avec des panneaux de carrosserie très sculptés. En fait, on pourrait dire qu’il ressemble à un frère beaucoup plus grand du G 310 R. Le design du F 900 R est en fait une évolution du F 800 R mais il y a eu une alternance majeure. Le réservoir de carburant a été déplacé de sous le siège pour une disposition plus conventionnelle qui permet une section arrière beaucoup plus mince.

Quant à la BMW F 900 XR, c’est aussi une machine incroyablement belle. Peut-être un peu plus lisse que le F 900 R, le F 900 XR s’inspire beaucoup du design du S 1000 XR. Le visage des deux motos est assez similaire avec le bloc de phares double et le pare-brise haut. En termes d’équipement, les deux motos sont équipées de phares et clignotants à LED, de feux arrière à LED dynamiques, d’une console d’instruments TFT couleur de 6,5 pouces avec connectivité Bluetooth, de leviers de frein et d’embrayage réglables et d’un nouveau Datatool STEALTH S5 qui est essentiellement un anti-base basé sur le geofencing. dispositif de vol. Il existe une variante SE de plus haute spécification qui bénéficie également de fonctionnalités supplémentaires telles que les phares de virage adaptatifs et les feux de jour LED.

Mais abordons maintenant le cœur de ces deux motos. Les BMW F 900 XR et F 900 R sont toutes deux propulsées par un bicylindre parallèle refroidi par liquide de 895 cm3 qui produit 105 ch et 92 Nm de couple maximal. Le moteur est accouplé à une transmission à 6 vitesses avec un embrayage à glissement. La variante SE obtient également un quickshifter en standard. En ce qui concerne les aides à la conduite électroniques, les deux motos bénéficient d’un contrôle de traction et de deux modes de conduite: route et pluie. Pendant ce temps, la variante SE bénéficie d’un mode de conduite Dynamic supplémentaire.

Les deux motos sont soutenues par un cadre de type pont. La configuration de la suspension sur les deux motos est identique avec des fourches inversées de 43 mm à l’avant et un amortisseur arrière réglable en précharge et en détente. La suspension du F 900 XR offre cependant plus de débattement. Les variantes SE supplémentaires bénéficient d’une suspension arrière semi-active réglable électroniquement. Les fonctions de freinage sont gérées par deux disques de 320 mm à l’avant avec étriers radiaux Brembo et un disque arrière de 265 mm avec ABS à double canal. Les deux motos roulent sur des jantes en alliage de 17 pouces.

Certains autres détails techniques qui méritent d’être mentionnés seraient que le F 900 R pèse 211 kg, a une hauteur de siège de 815 mm et a un réservoir de carburant de 13 litres. Pendant ce temps, le F 900 XR pèse 219 kg, a une hauteur de siège de 825 mm et dispose d’un réservoir de carburant plus grand de 15,5 litres. En Inde, la BMW F 900 R est en concurrence avec la KTM Duke 790, la Ducati Monster 821, la Triumph Street Triple RS et la Kawasaki Z900. La BMW F 900 XR n’a cependant pas de concurrent direct sur notre marché mais vous pouvez la comparer avec une Ducati Multistrada 950 ou la Kawasaki Ninja 1000.