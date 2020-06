Avec une expérience réussie de fournir à ses clients les meilleures expériences mobiles innovantes, Motorola a lancé aujourd’hui un autre smartphone haut de gamme sur le marché indien – le nouveau Motorola One Fusion +. Développé au siège de conception de Motorola à Chicago, aux États-Unis. One Fusion + est vraiment un smartphone fabriqué en Inde qui a été conçu pour l’Inde grâce à des fonctionnalités personnalisées conçues pour répondre aux besoins et aux désirs du consommateur indien.

Lancement de Motorola One Fusion + en Inde, prix, spécifications et disponibilité détaillés

Le smartphone est livré avec les modifications spécifiques telles que le Snapdragon 730G SoC et 6BG RAM pour offrir un ensemble de fonctionnalités extrêmement compétitif qui dépasse les attentes sur tous les paramètres.

Le Motorola One Fusion + dispose d’un écran Total Vision Full HD + unique et immersif de 6,5 pouces, s’étirant sans interruption d’un bord à l’autre grâce à la caméra selfie pop-up ultra rapide qui se cache derrière l’écran. Avec une gamme de couleurs 25% plus large et la certification HDR10, profitez de vos films, émissions et jeux préférés dans des couleurs vives et réalistes avec une luminosité et un contraste améliorés.

Motorola One Fusion + fait également partie des appareils de signature YouTube, ce qui signifie que l’appareil offre une expérience YouTube de pointe en combinant les technologies de nouvelle génération, les performances vidéo et la fiabilité. On peut profiter de vidéos HDR vives, de vidéos immersives à 360 ° et de temps de chargement vidéo rapides comme jamais auparavant.

L’expérience de divertissement ne s’arrête pas là: le téléphone offre également un son plus profond et plus palpitant avec un haut-parleur Hi-Fi de pointe. Il offre des performances de basses 4x meilleures, des voix plus propres et une meilleure clarté même lorsque le volume est monté au maximum.

Le Motorola One Fusion + est livré avec un processeur puissant qui peut suivre tout et vous permet de passer à plein régime. Découvrez les capacités de pointe de l’IA sur Qualcomm Snapdragon 730G. Avec des performances 20% plus rapides et une efficacité énergétique améliorée, il gère facilement le traitement graphique exigeant pour donner vie à vos vidéos et jeux. Motorola One Fusion + vous offre également 6 Go de RAM, vous pouvez donc garder plusieurs applications ouvertes et vous déplacer facilement entre elles.

L’appareil photo

Le téléphone est livré avec un système de caméra arrière ultra haute résolution de 64 MP avec technologie quad pixel qui lui permet de capturer des photos plus nettes et plus lumineuses sous n’importe quel angle et sous n’importe quelle lumière.

Avec Motorola One Fusion +, vous pouvez prendre des images haute résolution ultra-réalistes, des photos grand angle à couper le souffle, des portraits magnifiquement flous et des plans rapprochés incroyablement détaillés. Profitez d’une clarté et d’une précision des couleurs inégalées avec le capteur ultra haute résolution de 64 MP, équipé de la technologie quad pixel et de la vision nocturne pour vous assurer que chaque photo est nette et lumineuse grâce à une sensibilité à la lumière 4x. Un moment ordinaire peut se transformer en un moment extraordinaire avec un capteur de profondeur, transformant facilement des photos en beaux portraits.

Un objectif ultra grand-angle de 118 ° s’adapte 4 fois plus dans le cadre, et une caméra Macro Vision dédiée avec une résolution 2x plus élevée que la plupart des autres caméras macro présentes sur le marché vous rapproche 5 fois plus de votre sujet qu’un objectif ordinaire, peu importe sa taille ou petit.

Et lorsque vous êtes prêt à être le sujet de la photo, la caméra selfie pop-up 16MP capture votre meilleur côté sous n’importe quelle lumière avec la technologie Quad Pixel et la vision nocturne, tout en laissant de la place pour que l’écran s’étire bord à bord sans lunettes.

Lors de la création de souvenirs ou de la création de contenu, la dernière chose que l’on apprécie est un avertissement de batterie. Motorola a résolu ce problème en incluant une batterie de 5 000 mAh pour maintenir le flux créatif. Ce produit offre plus de deux jours de puissance sans le souci de le brancher.

Naviguez sur le Web pendant 15 heures. Écoutez vos listes de lecture préférées pendant 81 heures. Ou rassurez-vous tout simplement en sachant que vous disposez de 23 jours en veille. Il est également livré avec TurboPower qui vous offre 11 heures d’autonomie en seulement 15 minutes de charge, pour que vous ne manquiez de rien.

Le Motorola One Fusion + est également livré avec un stockage monstre de 128 Go extensible jusqu’à 1 To pour garantir que les consommateurs peuvent capturer des souvenirs, stocker du contenu et installer des applications sans jamais avoir à se soucier de manquer d’espace.

Le Motorola One Fusion + est livré avec l’expérience Android d’origine de Motorola avec Android 10 et contient toutes les actions moto préférées que les consommateurs adorent. De plus, avec un bouton Google Assistant dédié, un simple toucher et utilisation de la commande vocale peut aider les utilisateurs avec des réponses et des informations en temps réel.

Motorola one fusion + Disponibilité et prix

Motorola One Fusion + sera disponible en Inde à un prix incroyable de seulement 16 999 INR dans 2 variantes de couleur – Moonlight White et Twilight Blue. Le téléphone sera disponible à l’achat à partir de midi à partir du 24 juin exclusivement sur Flipkart.