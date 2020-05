Lancement de Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9, spécifications, prix et disponibilité

Xiaomi a élargi sa gamme de produits du smartphone en lançant le nouveau Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro et le budget Redmi Note 9. Notamment, le nouveau Mi Note 10 Lite se situe entre le Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro qui a été lancé l’année dernière en Europe avec un énorme appareil photo 108MP. Étant donné que le nouvel appareil est une version allégée du Mi Note 10 d’origine, le nouveau Mi Note 10 Lite réduit un certain nombre de spécifications de la version Mi Note 10.

Le nouveau Mi Note 10 Lite au lieu d’une configuration d’appareil photo Penta 108MP dispose d’une configuration de caméra arrière quad 64MP utilisant un capteur Sony IMX686. La configuration de la caméra a également un léger changement dans sa conception. Si nous voyons d’autres spécifications du nouveau Mi Note 10 Lite, il semble presque identique au Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro.

Le Mi Note 10 Lite dispose d’un écran Full HD + AMOLED de 6,4 pouces avec des bords incurvés et une encoche pour la caméra selfie. Le téléphone est alimenté par le même SoC Snapdragon 730G mais ignore le support 5G. Mi Note 10 Lite sera disponible en 6 Go et 8 Go de RAM, couplé à un stockage intégré de 64 Go et 128 Go.

Côté caméra, le nouveau Mi Note 10 Lite dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple abritant un appareil photo principal de 64 mégapixels utilisant un capteur Sony IMX686, un appareil photo ultra-grand-angle de 8 mégapixels, un appareil photo macro de 2 mégapixels et un appareil photo 5 -Caméra de profondeur mégapixels. À l’avant, vous obtiendrez un appareil photo selfie de 32 mégapixels. Mi Note 10 Lite contient également la même batterie 5260mAh qui prend en charge la charge de 30W.

Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9

Parallèlement, Xiaomi a également lancé les nouveaux Redmi Note 9 et Note 9 Pro pour le marché mondial. À partir du Redmi Note 9, le téléphone est livré avec un 6,53 pouces

Écran IPS de résolution FHD + 2340 x 1080. Le téléphone est alimenté par un SoC Helio G85 couplé avec 3 / 4GB RAM LPDDR4X et 32/64 / 128GB de stockage.

Côté caméra, le Redmi Note 9 est doté d’un capteur principal 48MP, d’un objectif ultra large 8MP f / 2.2, d’un objectif macro 2MP et d’un capteur de profondeur 2MP. Redmi Note 9 contient une énorme batterie de 4920mAh avec un support pour une charge rapide de 18W.

Redmi Note 9 Pro

En ce qui concerne le Redmi Note 9 Pro, le téléphone est livré avec un 6,67 pouces

Écran de résolution FHD + 2400 x 1080. Le téléphone est alimenté par un SoC Snapdragon 720 couplé à 6 Go de LPDDR4X et 64/128 Go de stockage UFS 2.1. Le Mi Note 9 Pro contient une batterie de 5020 mAh et prend en charge une charge rapide de 30 W. Les deux téléphones fonctionnent sur MIUI 11 basé sur le dernier Android 10.

Côté caméra, le Redmi Note 9 Pro dispose d’un capteur primaire 64MP, d’un objectif ultra large 8MP f / 2.2, d’un objectif macro 5MP et d’un capteur de profondeur 2MP.

Le Note 9 et le Note 9 Pro sont livrés avec une prise casque 3,5 mm, des blasters IR et NFC, selon la région.

Prix ​​et disponibilité des Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9

Le Mi Note 10 Lite est disponible dans des options de couleurs de dégradés blancs et noirs, mais il existe également une nouvelle variante Nebula Purple pour le marché européen. Le Mi Note 10 Lite commence à 349 euros (environ Rs 28 000) avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour ceux qui veulent 128 Go de stockage, cela coûtera 399 $ (environ Rs 33 000). Le téléphone sera disponible à partir de la mi-mai sur divers marchés mondiaux.

Le prix du Redmi Note 9 Pro commence à 269 $ pour le modèle 6 + 64, tandis que la variante 6 + 128 est au prix de 299 $. De l’autre, Redmi Note 9 sera disponible au prix de 199 $ pour la configuration 3 + 64 et 249 $ pour la configuration 4 + 128. Notamment, le prix des téléphones peut être légèrement différent selon les régions.