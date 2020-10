Lancement de l’édition spéciale du Honda CR-V Facelift

En tant que modèle d’édition spéciale de la saison des fêtes, Honda a lancé le CR-V avec un lifting ici en Inde pour un prix de Rs 29,50 lakh. Il commande une prime de Rs 1,23 lakh par rapport à la voiture standard et pourrait être limité à seulement 45 unités.

Le grand nombre de lancements de voitures en édition spéciale pour la saison des fêtes se poursuit, mais Honda Cars India a fait les choses différemment. Honda a lancé le CR-V avec un lifting en tant que modèle d’édition spéciale ici en Inde pour un prix de Rs 29,50 lakh. Les réservations pour l’édition spéciale Honda CR-V lifting sont actuellement ouvertes chez votre concessionnaire Honda le plus proche ou via le portail de réservation en ligne. Vous voudrez peut-être cependant vous dépêcher car ce modèle en édition spéciale sera probablement limité en nombre. Comparé au CR-V standard en vente en Inde, ce modèle d’édition spéciale rénové commande une prime de Rs 1,23 lakh.

Honda a lancé le CR-V avec un lifting en tant que modèle d’édition spéciale ici en Inde pour un prix de Rs 29,50 lakh.

Qu’est-ce que vous obtenez pour la prime?

C’est une prime assez lourde pour ce qui est un modèle d’édition spéciale, mais vous bénéficiez également de quelques nouvelles fonctionnalités ainsi que d’un léger relooking cosmétique. Ce que vous obtenez également, c’est l’exclusivité, car elle sera limitée par le nombre, mais se vantera d’un look légèrement différent de celui du CR-V standard. Cela comprend un tout nouveau pare-chocs avant qui a l’air beaucoup plus sportif et est même livré avec une paire de phares antibrouillard à LED. Même la finition chromée de ce que Honda appelle la «calandre moustache» a été noircie et cela fait toute la différence. La calandre se fond dans les phares à LED, qui ont désormais en plus une fonction de virage.

Quelles sont les nouveautés proposées?

Comme mentionné ci-dessus, la fonction de virage des phares à LED est nouvelle. Le SUV obtient également un nouveau design pour les jantes en alliage de 18 pouces. À l’intérieur, l’édition spéciale Honda CR-V bénéficie de fonctionnalités supplémentaires telles qu’un siège de copilote motorisé et l’ouverture et la fermeture automatiques des ORVM. Il reçoit également des capteurs de stationnement avant et un hayon électrique. Le SUV est également équipé d’accessoires cosmétiques tels que des marchepieds et des seuils de porte éclairés.

Intérieurs Honda CR-V.

Outre l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités, le CR-V continue avec des fonctionnalités telles qu’un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, un toit ouvrant panoramique, un écran conducteur numérique, une climatisation à deux zones, un régulateur de vitesse, Caméra de surveillance de voie de Honda, siège conducteur à commande électrique et éclairage ambiant. Le kit de sécurité comprend six airbags, un système ABS avec EBD, un contrôle électronique de la stabilité, une assistance au lancement en côte et un frein de stationnement électronique.

Lisez aussi: Saviez-vous que vous aviez utilisé des feux de détresse à tort depuis le début?

Le SUV obtient également un nouveau design pour les jantes en alliage de 18 pouces.

Qu’y a-t-il sous le capot?

L’édition spéciale Honda CR-V se poursuit avec le moteur à essence atmosphérique de 2,0 litres du modèle standard. Ce moteur produit 154 ch et 189 Nm de couple et est uniquement accouplé à une boîte de vitesses CVT. Avant les normes d’émission BS6, Honda proposait même un moteur diesel sur le CR-V avec l’option de configuration à traction avant ou à traction intégrale, mais ces transmissions ont maintenant été abandonnées. Actuellement, ce n’est qu’un SUV à traction avant.

Lisez aussi: Production-Spec Skoda Vision IN fait ses débuts Spy Shot en Inde!

Des sources suggèrent que le modèle d’édition spéciale sera limité à seulement 45 unités. Ce lifting est en fait basé sur le lifting CR-V qui a été révélé pour les marchés internationaux l’année dernière. Le Honda CR-V standard se vend dans le pays pour un prix de Rs 28,27 lakh dans une seule variante entièrement chargée. Il rivalise avec le Hyundai Tucson, le Volkswagen Tiguan Allspace et le Skoda Kodiaq TSI.