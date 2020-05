Lancement de la nouvelle Honda City 2020 juste après le verrouillage après le verrouillage

Le gouvernement assouplissant progressivement les règles de verrouillage, le lancement de la nouvelle génération de Honda City devrait être imminent et nous l’attendons début juin. La City de la génération actuelle continuera d’être un modèle à essence uniquement.

Sans la fermeture et la pandémie de coronavirus, nous aurions déjà vu la Honda de cinquième génération lancée sur notre marché en avril. Cependant, les activités commerciales ayant cessé complètement pendant près de 45 jours, ce n’était pas le bon moment pour Honda de lancer une voiture aussi importante que la prochaine génération de City. Cependant, alors que le gouvernement assouplit progressivement les règles et les règlements, la nouvelle ville pourrait bien être au coin de la rue. Avec beaucoup de relaxations déjà accordées dans Lockdown 4.0, nous pensons que Honda sera en mesure de lancer la nouvelle ville après le 31 mai, alors que nous entrons dans la prochaine phase de verrouillage.

Le nouveau lancement de Honda City est juste au coin de la rue et aura lieu dès que le verrouillage sera levé

Essentiellement, la Honda City sera lancée dès que le verrouillage sera levé et nous nous attendons à un lancement début juin. S’adressant à carandbike, Rajesh Goel, vice-président directeur et directeur du marketing et des ventes – Honda Cars India a déclaré: «Nous n’avons pas l’intention de retarder le lancement, mais au début, la montée en puissance va être plus lente et nous ne pouvons pas commencer au niveau de pointe, ce qui va avoir un impact significatif. Mais si je peux utiliser le mot, il est presque au coin de la rue et une fois que nous pourrons geler la date, nous l’annoncerons à tout le monde. » Les livraisons de la nouvelle voiture pourraient toutefois prendre un peu plus de temps car le constructeur aura besoin de temps pour accélérer la production.

La Honda City de cinquième génération est une évolution de la voiture actuelle en termes de design. La nouvelle berline conserve son profil global par rapport au modèle sortant mais est nettement plus sophistiquée et haut de gamme en termes de design. Le visage est dominé par une épaisse calandre chromée et de nouveaux phares à LED plus nets. La voiture a l’air beaucoup plus élégante qu’auparavant. À l’intérieur cependant, la conception du tableau de bord est entièrement nouvelle avec une approche de conception plus simpliste et minimaliste. Il est également beaucoup mieux équipé que la voiture actuelle.

Sous le capot, la nouvelle Honda City sera propulsée par des moteurs essence et diesel de 1,5 L. Bien que le moteur diesel de 1,5 L soit repris de la voiture actuelle, le moteur à essence de 1,5 L est une toute nouvelle unité et est livré avec une nouvelle configuration à double came. Le moteur à essence a été réglé pour produire 119 ch et 145 Nm de couple maximal. Le moteur sera accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses en standard avec une boîte de vitesses automatique CVT en option. Le moteur diesel sera mis à jour aux normes BS6 et nous nous attendons à ce qu’il continue à produire 100 ch, tout comme le BS4-spec City. Ce moteur sera également associé aux options de boîte de vitesses manuelle et CVT.

Honda continuera également à vendre la voiture actuelle avec la nouvelle City. Cependant, le constructeur a maintenant confirmé que la voiture de la génération actuelle sera proposée en tant que modèle à essence uniquement. On s’attendait également à ce que la ville de la génération actuelle finisse par trouver son chemin auprès des opérateurs de taxis de flotte, mais Honda a exclu cette option. Avec l’arrivée de la nouvelle voiture, les prix de la voiture actuelle vont certainement baisser mais elle ne sera toujours accessible qu’aux particuliers. Ce que Honda a vraiment l’intention de faire, c’est d’avoir un attrait plus large sur le marché pour la City opérant à une gamme de prix beaucoup plus large.