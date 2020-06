Lancement de la Mercedes-Benz GLS 2020 en Inde pour un prix de Rs 99,90 lakh!

Mercedes-Benz a lancé aujourd’hui le GLS 2020 en Inde pour un prix de départ de Rs 99,90 lakh et c’est un écart significatif par rapport à l’ancien modèle et a été construit complètement nouveau à partir de zéro.

Mercedes-Benz a lancé son SUV phare en Inde, le tout nouveau GLS, pour un prix de lancement à partir de Rs 99,90 lakh (ex-showroom, Inde). Cette toute nouvelle Mercedes GLS en est maintenant à sa troisième génération et elle a été dévoilée au niveau international en avril de l’année dernière. Le GLS est un véritable SUV de luxe à trois rangées uber de luxe qui a été lancé en Inde en deux variantes – le GLS 400d et le GLS 450 essence – tous deux au prix de Rs 99,90 lakh.

Le nouveau GLS est basé sur la plate-forme Mercedes à architecture modulaire élevée (MHA) et est considérablement plus grand que le modèle qu’il remplace. En termes de dimensions, le nouveau GLS mesure 5 207 mm de longueur, 1 999 mm de largeur, 1 823 mm de hauteur et a un empattement de 3 135 mm. Cela le rend 77 mm plus long et 22 mm plus large que la voiture précédente. L’empattement est également suffisamment plus long de 60 mm. Et si vous vous souvenez du GLS de dernière génération, vous savez que ce n’était rien de moins qu’un géant.

Le nouveau GLS est un départ significatif par rapport à l’ancien modèle et a été construit complètement nouveau à partir de zéro.

En termes de conception, le SUV a un look typique de Mercedes-Benz avec des phares d’aspect familier, une calandre à double ardoise et des pare-chocs identifiables. Le profil arrière ressemble beaucoup au Mercedes-Benz GLE 2020, mais beaucoup plus volumineux. Le SUV repose sur d’énormes roues de 21 pouces et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de bling sur le SUV comme le BMW X7, il a toujours une présence très dominante juste par sa taille. Il ne manquerait certainement pas votre œil quand il descend la route. Il ne ressemble pas non plus au nouveau GLE et à son cousin aîné, et c’est une bonne chose. Même sans beaucoup de bling-bling, les gens sauront le genre d’argent que vous avez dépensé pour ce SUV Mercedes phare, ne vous inquiétez pas.

Intérieur de la Mercedes-Benz GLS 2020.

Sous le capot, la Mercedes-Benz GLS est propulsée par un moteur diesel et un moteur essence. Dans le GLS 400d, il y a un moteur diesel de 3,0 litres, six cylindres en ligne sous le capot qui produit 330 ch et 700 Nm de couple. Mercedes affirme que ce moteur peut transporter ce SUV de 2,4 tonnes de zéro à 100 km / h en seulement 6,3 secondes. Il existe également un moteur à essence à six cylindres en ligne de 3,0 litres développant 367 ch et 500 Nm de couple. Ce moteur est également couplé à un système hybride doux de 48 V qui produit en outre 22 ch et 250 Nm de couple. Le GLS 450 effectue le sprint de 0 à 100 km / h en 6,2 secondes. Les deux moteurs sont couplés à la boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple de 9 vitesses de Mercedes, la puissance étant envoyée aux quatre roues via le dernier système de transmission intégrale 4Matic de Mercedes.

Ceci étant le SUV phare de Mercedes, il est absolument rempli de fonctionnalités et de goodies pour en faire vraiment la Classe S des SUV. Les caractéristiques notables incluent des écrans jumeaux de 12,3 pouces pour le système d’infodivertissement et un tableau de bord avec le dernier système multimédia MBUX de Mercedes. Il vient même maintenant avec commande vocale et contrôle gestuel. Il y a aussi un toit ouvrant panoramique, une climatisation automatique à cinq zones, un éclairage ambiant 64 couleurs, une charge sans fil à l’avant et à l’arrière, des phares à LED, des écrans de divertissement aux sièges arrière, des alliages de 21 pouces et une suspension pneumatique. Il y a même un bouton dans le coffre pour rabattre tous les sièges pour libérer 2 400 litres d’espace. Il y a jusqu’à 11 ports USB dans le nouveau GLS.

Les caractéristiques de sécurité du nouveau Mercedes-Benz GLS comprennent 9 airbags, l’assistance aux angles morts, l’ABS tout-terrain, le contrôle de descente en côte, l’assistance au freinage active, une caméra à 360 degrés et des capteurs de stationnement avant et arrière. Alors que le Mercedes-Benz GLS 2020 rivalise avec de nombreux VUS dans une fourchette de prix similaire en Inde, le concurrent le plus direct du GLS en Inde est le BMW X7. Lancé il y a quelque temps, le X7 est légèrement plus petit que le GLS et est au prix de Rs 92,50 lakh. Tout comme le GLS, le X7 propose également des options d’essence et de diesel similaires ici en Inde.