Lancement de la Hyundai i20 de troisième génération le 5 novembre; Réservations ouvertes!

La Hyundai i20 est l’une des berlines haut de gamme les plus populaires au pays et une toute nouvelle génération d’i20 est à portée de main. Hyundai a annoncé le lancement de la troisième génération i20 en Inde le 5 novembre. Les réservations de pré-lancement pour la nouvelle Hyundai i20 commenceront à partir d’aujourd’hui 28 octobre et pourront être effectuées en ligne ou chez les concessionnaires autorisés pour un montant symbolique. de Rs 21 000. Hyundai a également annoncé que la nouvelle i20 sera disponible en quatre variantes – Magna, Sportz, Asta et Asta (O).

Le nouveau i20 sera disponible en 6 couleurs: blanc polaire, argent typhon, gris titane, rouge ardent, nuit étoilée, cuivre métallique. De plus, il sera également proposé en deux finitions bicolores: blanc polaire avec toit noir et rouge ardent avec toit noir.

Design extérieur de la Hyundai i20 2020

La nouvelle Hyundai i20 est certainement plus haut de gamme et encore plus sportive que la version sortante. Il y a un relooking complet en termes de design. À l’avant, il arbore la grande calandre en cascade dans une finition noire brillante. Les pare-chocs avant et arrière ont été conçus pour donner un look beaucoup plus net. Même les ORVM électriques sont tellement plus sportifs. Cependant, alors que le modèle de spécification internationale reçoit des phares entièrement à LED, l’i20 de spécification indienne, même dans sa variante Asta haut de gamme, reçoit des phares de projecteur avec des LED DRL. Cela semble toujours assez soigné.

La i20 de spécification indienne est dotée de jantes en alliage bicolore de 16 pouces, plus petites que les alliages de 17 pouces de spécifications internationales. À l’arrière, il y a de nouveaux feux arrière à LED en forme de Z avec une bande LED de connexion et cela a l’air assez haut de gamme. De plus, il y a un subtil séparateur avant sur le pare-chocs avant et un faux diffuseur sur le pare-chocs arrière. La finition bicolore du hayon et la garniture chromée qui longe la ligne de fenêtre sont des caractéristiques particulièrement très attrayantes.

2020 Design intérieur Hyundai i20

Tout d’abord, il y aura un nouveau volant à quatre branches identique à celui du SUV Creta aux spécifications indiennes. La direction comporte des commandes pour le système audio, le régulateur de vitesse et également pour un nouveau tableau de bord entièrement numérique. La console d’instruments numérique de 10,25 pouces est cependant différente du modèle Euro-spec. Il s’agit essentiellement de la même unité que celle de la Hyundai Verna aux spécifications indiennes.

En outre, le tableau de bord reçoit également un système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces qui est connecté à l’habitacle de l’instrument. Sous l’écran d’infodivertissement, il y a un panneau avec des lames horizontales sur toute la longueur du tableau de bord et abrite également très intelligemment les bouches d’aération, très similaires aux Audis modernes. Vous remarquez également des lames similaires autour des poignées de porte et le long des poches de porte. Le tableau de bord en couches comporte ensuite une pile de boutons sous les évents AC pour le système HVAC et il dispose également de plusieurs ports USB et d’un socle de chargement sans fil situé juste en avant du levier de vitesses.

Les intérieurs de la Hyundai i20 aux spécifications indiennes, comme l’ont révélé des croquis il y a quelques jours.

Caractéristiques de la Hyundai i20

Système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces Android Auto, Apple CarPlay et l’assistance vocale Technologie de voiture connectée BlueLink de Hyundai Régulateur de vitesse Volants à quatre branches Contrôle automatique de la température Groupe d’instruments entièrement numérique Évents CA arrière Éclairage ambiant Chargement de smartphone sans fil Système audio Bose

Spécifications du moteur de la Hyundai i20 2020

Moteur Moteur essence 1,2 L à aspiration naturelle Moteur diesel turbocompressé de 1,5 L Moteur à essence turbocompressé de 1,0 L Puissance (attendu) 84 BHP 100 BHP 120 BHP Couple (attendu) 113 Nm 240 Nm 172 Nm

Avec la nouvelle i20, Hyundai poursuivra le moteur essence quatre cylindres à aspiration naturelle de 1,2 litre. Ce moteur a déjà fait l’objet d’une plainte BS6 dans l’i20 de la génération actuelle et il restera inchangé sur la voiture de nouvelle génération. En dehors de cela, la berline reçoit deux moteurs complètement nouveaux.

Hyundai présentera un nouveau moteur diesel de 1,5 litre dans l’i20. L’ancien moulin diesel de 1,4 litre a déjà été abandonné et n’a pas été mis à jour pour se conformer aux normes BS6. Ce nouveau moteur diesel de 1,5 L est le même moteur qui fait également office de Venue, le lifting Verna et même le Creta et Seltos. Hyundai proposera cependant ce moteur dans un état désaccordé, considérant qu’il ne s’agit que d’une berline. Il y aura également le nouveau moteur turbo essence de 1,0 litre qui fait office de moteur sur la plupart des nouvelles voitures Hyundai, dans le même état que le Venue.

Les croquis extérieurs de la nouvelle i20 font ressortir très bien le thème du design «Sensuous Sportiness»!

Options de boîte de vitesses Hyundai i20

Moteur 1,2 litre d’essence 1,5 litre diesel 1,0 litre d’essence turbo Boîte de vitesses MT 5 vitesses MT 6 vitesses IMT 6 vitesses / DCT 7 vitesses

Le moteur à essence 1,2 L devrait continuer avec sa boîte manuelle à 5 rapports de série. Il y aura une boîte manuelle à 6 rapports pour le moteur diesel. La plus grande nouvelle est que le moteur turbo-essence de 1,0 L sera même proposé avec une boîte de vitesses DCT à 7 rapports, ce qui sera une première dans le segment. La nouvelle boîte iMT à 6 rapports sera également proposée sur la nouvelle i20.

Vérification de la concurrence

La Hyundai i20 est l’une des berlines haut de gamme originales et les plus anciennes du pays. Ce n’est que beaucoup plus tard que beaucoup de nouveaux fabricants sont entrés dans le segment et il est maintenant très compétitif. L’i20 est toujours resté un excellent rapport qualité-prix et avec cette mise à jour de génération, c’est encore plus. En termes de prix, la nouvelle Hyundai i20 rivalisera avec la Maruti Suzuki Baleno, la Toyota Glanza, la Volkswagen Polo, la Tata Altroz, la Ford Figo et la Honda Jazz.