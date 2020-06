Lancement de la BMW X6 2020 en Inde au prix de Rs 95 lakh, Ex-Showroom!

BMW a lancé le 2020 X6 en Inde en deux variantes – MSport et XLine – les deux ayant un prix identique de Rs 95 lakh, ex-showroom. Il est propulsé par un moteur à six cylindres en ligne de 3,0 litres et 340 ch sous le capot.

Il a fallu près d’un an à BMW pour amener le X6 de troisième génération en Inde après son lancement international en juillet de l’année dernière. Le BMW X6 2020 a été lancé en Inde au prix de Rs 95 lakh, ex-showroom. En un coup d’œil, le nouveau X6 ne semble pas si différent de la voiture sortante, mais en y regardant de plus près, vous verrez des détails plus modernes. BMW a lancé le nouveau X6 en deux variantes en Inde – MSport et XLine – sont tous les deux au même prix Rs 95 lakh. Le BMW X6 arrive en Inde via la route CBU.

Il s’agit du nouveau BMW X6 2020 qui a été lancé en Inde pour un prix de Rs 95 lakh, ex-showroom.

Le nouveau X6 possède toujours la même philosophie de conception et si vous l’avez déjà aimé, vous aimerez toujours le nouveau design. En substance, le nouveau X6 ressemble vraiment à un frère adulte du X4. La ligne de toit en pente comme un coupé est toujours aussi séduisante et le visage est beaucoup audacieux avec beaucoup de plis et de coupes angulaires. Comme toutes les autres BMW plus récentes, la calandre a certainement grandi, mais le point culminant ici est qu’elle a même l’option d’éclairage maintenant. Les phares sont des phares laser et LED adaptatifs de BMW. Le SUV-coupé est livré avec des pare-chocs avant et arrière audacieux et musclés et il y a quatre options de roues en alliage dans les tailles 20 pouces et 21 pouces.

BMW a lancé deux variantes du X6 en Inde – MSport et XLine.

À l’intérieur, la conception de la cabine est assez identique à ce que nous avons vu sur le X5 et la plupart des autres voitures BMW plus récentes, comme même la Série 3. Les caractéristiques remarquables du X6 comprennent un combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces, un écran tactile central de 12,3 pouces, des commandes gestuelles avancées, une connectivité Wi-Fi, un toit ouvrant panoramique en verre, une climatisation à quatre zones, un éclairage ambiant, un ensemble de parfums d’intérieur pour l’air ambiant , porte-gobelets à température contrôlée, système de son surround Harman Kardon en option et chargement sans fil.

Intérieur BMW X6 2020.

Sous le capot, la nouvelle BMW X6 reçoit un moteur à essence unique, arborant le moteur xDrive40i. Il s’agit d’un moteur à essence à double turbocompresseur de 3,0 litres à six cylindres en ligne qui délivre 340 ch de puissance et 450 Nm de couple maximal. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec la puissance envoyée aux quatre roues. BMW affirme que le sprint de 0 à 100 km / h pour le X6 arrive en seulement 5,5 secondes. Il a une vitesse de pointe limitée électroniquement à 250 km / h. Sur le plan international, le X6 est également disponible avec un V8 biturbo de 4,4 litres (M50i) et un six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur qui se décline en deux états: M50d et xDriver30d.

Le BMW X6 2020 a également quelques compétences techniques de fantaisie dans sa manche comme une suspension pneumatique à deux essieux, un différentiel arrière M Sport à commande électronique et quatre modes de conduite: ECO PRO, Comfort, Sport et Sport +. Actuellement, le BMW X6 n’a pas de concurrent direct sur le marché indien. Cependant, Mercedes devrait également lancer le GLE Coupé 2020 en Inde plus tard cette année et ce quand il aura un véritable rival.