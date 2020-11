Lancement de la Baby Ducati Multistrada 950 S en Inde

Comparé à la Ducati Multistrada 950 standard vendue précédemment, le nouveau modèle S est plus cher de plus de Rs 2,5 lakh. Il est également plus cher que ses concurrents, mais il contient beaucoup plus d’équipement qu’auparavant. Continuez à lire pour le découvrir!

Alors que Ducati se prépare pour le dévoilement mondial du produit phare Ducati Multistrada V4 demain, le constructeur de motos italien a également lancé la Multistrada 950 S en Inde. La BS6 Ducati Multistrada 950 S a été lancée en Inde pour un prix de Rs 15,49 lakh (ex-showroom). Ducati a déjà accepté les réservations pour le bébé Multi pour un montant symbolique de Rs 1 lakh et les livraisons devraient commencer la deuxième semaine de novembre.

Auparavant, la Multistrada 950 n’était disponible en Inde que sous la forme standard et vendue au détail pour Rs 12,84 lakh. C’est donc une prime pour la Multistrada 950 S. Mais qu’est-ce que le suffixe S ajoute à la moto? Il s’avère pas mal en fait.

Voici ce que le suffixe S apporte à la moto

La Ducati Multistrada 950 S dispose désormais de quatre modes de conduite – Sport, Touring, Urbain et Enduro – qui sont entièrement personnalisables. Il est désormais également livré avec la suspension semi-active Skyhook EVO haut de gamme de Ducati qui comprend jusqu’à 400 paramètres et le quickshifter Ducati Up / Down. Ducati a également mis à jour le package électronique avec l’antipatinage, l’ABS en virage et le contrôle de maintien du véhicule. Tout cela est accessible via le nouvel écran TFT couleur de 5,0 pouces avec système multimédia Ducati. La moto reçoit également des phares à LED avec une nouvelle fonction de virage et un contrôle rétroéclairé sur le guidon.

Moteur et soubassements Ducati Multistrada 950 S.

La Multistrada 950 S est propulsée par un moteur bicylindre en L Testastretta de 937 cm3 conforme à la norme Euro 5 / BS6 qui développe 113 ch à 9 000 tr / min et un couple de 96 Nm à 7 750 tr / min. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à 6 rapports. Ce bébé Multi est livré avec une IMU à six axes de Bosch. Les fonctions de freinage sur la 950 S sont prises en charge par deux disques de 320 mm avec étriers Brembo monobloc à 4 pistons à l’avant tandis que l’arrière reçoit un disque de 265 mm avec étrier à 2 pistons. La moto roule sur des roues avant de 19 pouces et arrière de 17 pouces chaussées de pneus Pirelli Scorpion Trail II aux deux extrémités.

Ducati a également un travail de peinture « GP White » pour la Multistrada 950 S sur les marchés internationaux, mais malheureusement, Ducati n’offre pas ce schéma de peinture ici en Inde. Ducati a confirmé que la 950 S ne sera vendue que dans l’option traditionnelle «Ducati Red». Le style est par ailleurs typiquement Multistrada avec le bec caractéristique, des phares à LED élégants et une section arrière minimaliste.

Prix ​​et concurrence

Par rapport à la Multistrada 950 standard vendue précédemment, le nouveau modèle S coûte plus de Rs 2,5 lakh plus cher. Il est également plus cher que ses rivaux – la BMW F 900 XR et la Triumph Tiger 900 GT – qui se vendent tous deux à Rs 10,5 lakh et Rs 13,7 lakh (ex-showroom, Delhi), respectivement.