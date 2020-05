Lancement de BS6 Kawasaki Ninja 650 avec une hausse des prix et des mises à jour subtiles

Kawasaki a lancé le BS6 Ninja 650 avec une hausse de prix de Rs 35,000, mais il obtient également des changements de style subtils et un nouveau groupe d’instruments numériques. Hormis la conformité BS6, il n’y a cependant aucune mise à jour mécanique.

Kawasaki a lancé le BS6 Ninja 650 en Inde pour un prix de Rs 6,24 lakh, ex-showroom. Le BS6 Kawasaki Ninja 650 est maintenant Rs 35,000 plus cher que son homologue BS4 et bien que la randonnée puisse sembler assez raide, ce n’est pas seulement une mise à jour BS6. Kawasaki a également revu le style de la BS6 Ninja 650 et a ajouté un peu plus d’équipements pour offrir un nouveau souffle à la moto.

Lancement de BS6 Kawasaki Ninja 650 pour un prix de Rs 6,24 lakh

Le 2020 BS6 Kawasaki Ninja 650 obtient un carénage beaucoup plus net et de nouveaux phares à LED qui ont été inspirés par le Ninja 400. La moto gagne également une nouvelle console d’instruments TFT couleur de 4,3 pouces qui peut même être synchronisée avec votre smartphone via l’application Kawasaki Rideology . Parallèlement à cela, Kawasaki a également modifié le siège passager pour le rendre un peu plus confortable qu’auparavant.

La moto gagne également une nouvelle console d’instruments TFT couleur de 4,3 pouces

Mais parlons du cœur de cette moto. Le BS6 Ninja 650 continue d’être propulsé par le même moteur bicylindre parallèle de 650 cm3 qui produit 68 ch à 8 000 tr / min et 65,7 Nm de couple de pointe à 6700 tr / min. Les numéros de sortie du moteur restent les mêmes qu’avant. Cependant, Kawasaki affirme que le moteur a été réglé pour de meilleures performances de milieu de gamme par rapport au modèle BS4. Le moteur est couplé à une transmission à 6 vitesses comme précédemment.

Le reste de la moto reste largement inchangé. Le Ninja 650 pèse le même poids à 196 kg que le modèle sortant et la hauteur du siège est également la même à 790 mm. La capacité du réservoir de carburant reste également la même à 15 litres et les fondements de la moto restent également inchangés. Il utilise des fourches télescopiques conventionnelles de 41 mm à l’avant et un amortisseur réglable de pré-charge à l’arrière. Les fonctions de freinage sont gérées par deux disques de 300 mm à l’avant et un disque de 220 mm à l’arrière avec ABS à double canal.

Le BS6 Ninja 650 obtient cependant un nouvel ensemble de pneus avec Dunlop Sportmax Roadsport 2 aux deux extrémités. Kawasaki propose la moto en deux couleurs – vert lime et blanc perle. Les réservations pour la moto sont également ouvertes et peuvent être effectuées auprès de n’importe quel concessionnaire Kawasaki autorisé (maintenant que les concessionnaires ont repris leurs activités) ou vous pouvez même déposer une demande sur le site officiel de l’entreprise.