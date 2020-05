Lance Reddick taquine le contenu de Destiny depuis une cabine d’enregistrement improvisée dans un placard

Alors que la production de films et de séries télévisées s’est arrêtée grâce à la pandémie mondiale, le développement de jeux continue de se poursuivre alors que les créateurs travaillent à domicile pour nous apporter de nouvelles choses, et cela inclut des jeux avec un talent vocal majeur. Bien qu’il n’ait pas encore été explicitement révélé, Destiny 2 devrait connaître une autre expansion majeure cet automne (la plupart des paris arriveront en septembre, sauf en cas de retard) et il semble que même Zavala lui-même travaille dur sur ce qui va suivre. Lance Reddick a partagé une brève vidéo sur Twitter alors qu’il se prépare à enregistrer de nouvelles lignes vocales Zavala depuis chez lui… dans son placard.

Fans de Destiny… de nouveaux trucs à venir. Découvrez ma configuration de voix off. # Destiny2 @DestinyTheGame pic.twitter.com/ARS8AQsvXe – Lance Reddick (@lancereddick) 15 mai 2020

Niché entre des t-shirts et des serviettes de bain dans le dressing de Reddick, se trouve un microphone sur un support, prêt pour que l’acteur enregistre ses prochaines lignes vocales emblématiques pour le Titan Vanguard. Les acteurs de la voix utilisent souvent des espaces comme des placards pour enregistrer à la maison, car les vêtements fournissent des chicanes et une insonorisation relative qui peuvent mieux simuler un environnement de studio d’enregistrement, même s’il n’est pas parfait. Reddick termine sa vidéo avec un petit œuf de Pâques effronté, une ligne vocale de Zavala que les joueurs ont verrouillée dès le premier match.

En plus d’accentuer la destin communauté pour plus de contenu, il est également formidable de voir que même des stars comme Lance Reddick s’en remettent parfois à des solutions rudimentaires pour faire le travail. Il n’a pas de studio d’enregistrement sophistiqué installé à la maison. Les prochaines lignes vocales de Zavala vous parviennent directement d’un placard avec un microphone.

Cela signifie également que Reddick sait, au moins en partie, ce qui va suivre. Bungie prévoit-il de détruire l’emplacement de la patrouille Titan? Comment la prochaine invasion du vaisseau Pyramid va-t-elle dicter la prochaine voie de l’histoire? Nous pourrions lui demander, mais je suis sûr qu’il a une bulle de secret Titan autour de tout ce qu’il sait, et ces choses sont presque incassables. Vous pouvez parier que Zavala joue un grand rôle dans ce qui est à venir, et les lignes vocales de l’un des plus gros beats imminents de l’histoire sont actuellement enregistrées au milieu du linge.

Destiny 2 la quatrième année devrait apporter des changements massifs au jeu, tant du point de vue narratif que du gameplay. Bungie a lentement diffusé des informations sur ce qui va suivre, et avec la saison actuelle se terminant en juin, nous pouvons nous attendre à commencer à voir quelques teasers pour la saison 12 de septembre très bientôt. Bungie a également récemment confirmé que Destiny 2 arrive sur PS5 et Xbox Series X, avec plus de détails à venir à une date ultérieure.