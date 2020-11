Lance Heflin, le producteur américain le plus recherché, décède à 67 ans

Lance Heflin, producteur exécutif de «America’s Most Wanted» et journaliste, est décédé. Il avait 67 ans.

Heflin est décédé le 15 novembre, sa femme de 40 ans Jan Evans a posté dans un communiqué sur Facebook. Evans n’a pas précisé la cause du décès mais a déclaré qu’il n’était pas lié au coronavirus et qu’il était allé paisiblement avec sa famille à ses côtés. Samedi aurait été son 68e anniversaire.

Heflin a été producteur exécutif sur «America’s Most Wanted» pendant 20 ans et est crédité sur 423 épisodes datant de 1989, contribuant à faire de l’émission l’une des plus longues de l’histoire américaine avec plus de 1000 épisodes avant d’être annulée en 2011 (elle était finalement dépassé par «The Simpsons»).

