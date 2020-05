L’anatomie de Grey a pendu le public au point où il n’a plus d’informations sur son émission préférée

– Publicité –



Alors que la pandémie de coronavirus a jeté une clé dans le calendrier de l’émission, les fans peuvent toujours anticiper un avenir radieux.

Si vous êtes un L’anatomie de Grey fan, il est sûr de mentionner que vous n’êtes pas seul – ce n’est qu’une des émissions les plus emblématiques de tous les temps. C’est un drame médical couvrant principalement des sujets allant des pires soins de santé à la brutalité policière, il a un effet énorme qui est incomparable et son analyse des statistiques le reflète. La série a duré plus d’une douzaine de saisons, 300 épisodes et plus de décès de personnages principaux que les fans ne comptent. Maintenant, l’émission pénètre dans un territoire inconnu en raison de COVID-19.

Quand Grey’s Anatomy revient-il?

En mai 2020, la pandémie de coronavirus a forcé la saison 16 de Grey’s Anatomy à se terminer prématurément. ABC a terminé sa production au début de mars 2020 en raison de problèmes de santé publique, laissant plusieurs épisodes non filmés et non diffusés.

On ne sait toujours pas quand tous les épisodes restants de la saison 16 seront diffusés, mais oui, les fans attendent la saison 17. Normalement, les fans pourraient s’attendre à une baisse de la saison d’ici septembre 2020, mais il n’y a pas de calendrier clair car tous les horaires de tournage sont interrompus grâce à la pandémie.

Comme certaines théories là-bas, les statistiques selon lesquelles la saison 17 aura des séquences d’histoire abandonnées connectées à partir de la saison 16 et certains personnages majeurs du passé peuvent également revenir, mais il n’y a pas encore d’annonce officielle sur le sujet de la prochaine saison.

Cependant, dans l’intervalle, les fans peuvent toujours grimper les 15 premières saisons complètes de Grey’s Anatomy sur Netflix en attendant que la série revienne!

QUAND LA GREY’S ANATOMY SAISON 17 PREMIERE?

Il n’y a aucun indice sur la date de sortie, mais oui, de la saison 2 à la 16, chaque saison a été diffusée sur les réseaux ABC. Dans des circonstances normales, une première date de septembre 2020 pour la saison 17 serait presque certaine, mais les calendriers de production ont évidemment été affectés par la pandémie de coronavirus.

Personne ne sait combien de temps durera cette crise mondiale, mais si les productions connaissent toujours des fermetures en juin, juillet ou août, la première de la saison 17 de Grey’s Anatomy pourrait être retardée jusqu’à fin 2020 / début 2021.

