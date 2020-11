Lampard pense qu’il sait comment annuler ce soir un joueur «  vraiment impressionnant  » de Tottenham Hotspur – .

Photo de Nick Potts – Piscine / Getty Images

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a fait l’éloge de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane, cité par Goal.com.

Lampard a également fait l’éloge de Son Heung-min et est conscient de la menace que les deux joueurs de Tottenham feront peser contre Chelsea à Stamford Bridge à Londres dimanche soir.

Cependant, l’ancien milieu de terrain international anglais a souligné que le défenseur central de Chelsea, Thiago Silva, serait en mesure de faire face au duo des Spurs lors du match de Premier League ce soir.

Lampard a déclaré à Goal.com: «Soyons justes envers Harry Kane, il peut probablement jouer contre la plupart des défenseurs du football mondial et leur poser un problème.

«Je ne veux pas tenter le destin mais avec les qualités de Thiago, son positionnement et son expérience, il peut gérer ces choses individuellement. Mais autant que cela, l’influence est ce qu’il donne aux autres autour de lui.

«La chose la plus importante lorsque vous jouez contre des joueurs aussi intelligents que Kane et Son, c’est que votre niveau de concentration est absolument parfait et que vous avez le désir de gérer les situations et de rester propre.

«Thiago donne ça. Son talent individuel, oui, mais aussi en tant qu’unité, nous devons nous en assurer et Thiago est le leader de cette unité lorsque vous regardez l’arrière du terrain.

Lampard a déclaré à Football.London: «Premièrement, les requêtes de Harry Kane sont incroyables et peu importe qui le dirige, le joueur Harry Kane est l’un des meilleurs du football mondial.

«C’est quelqu’un qui peut jouer comme un neuf aller-retour ou abandonner, maintenant il se développe à sa manière à mesure qu’il grandit en tant que joueur. C’est un joueur vraiment impressionnant, je n’ai aucun doute là-dessus.

Photo de John Berry / Getty Images

Gros gibier ce soir

Kane et Son sont en très bonne forme pour le moment et ont formé un brillant partenariat dès le départ.

Alors que l’attaquant international anglais Kane a marqué sept buts et fourni neuf passes décisives en championnat, l’attaquant international sud-coréen Son a marqué neuf buts et accordé deux passes décisives en Premier League, selon WhoScored.

Cependant, Silva a été superbe pour Chelsea jusqu’à présent cette saison et a amélioré l’équipe de Lampard sur le plan défensif.

Le Brésilien est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde et est extrêmement expérimenté, et il sera intéressant de voir comment se déroule la bataille entre lui et Kane and Son.

Photo par Aurelien Meunier – PSG / PSG via Getty Images

