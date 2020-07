Lampard de Chelsea dit à Liverpool de ne pas devenir trop arrogant – Football

Will Smith a récemment publié une vidéo inoffensive de fée de lui-même sautant à la corde sur la plateforme de médias sociaux. Bien que Will Smith soit un utilisateur de corde à sauter plus qu’adéquat, au moins jusqu’à ce qu’il claque la corde contre son tibia, il n’a peut-être pas pris en compte le fait […] Plus

Partager :