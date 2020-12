Lampard commente les espoirs de titre des Spurs après que Bale et Alli n’aient pas joué hier – .

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré à Football.Londres qu’il pensait que Tottenham Hotspur était en lice pour le titre de Premier League.

Les deux rivaux londoniens se sont rencontrés à Stamford Bridge dimanche, disputant un match très serré qui s’est terminé par un match nul 0-0.

Les Spurs étaient dangereux à la pause, mais Chelsea avait les meilleures chances et pourrait se sentir déçu de ne pas avoir brisé Tottenham.

Quant aux Spurs, le point les a ramenés en tête du classement de la Premier League, devançant Liverpool après leur match nul à Brighton et Hove Albion samedi.

Le patron Jose Mourinho a minimisé les espoirs de titre après le coup de sifflet final, suggérant que les Spurs sont un « poney » dans ce que les gens pensaient être une course à deux ou trois chevaux.

Mourinho gère les attentes à Tottenham, mais son ancien milieu de terrain vedette Lampard estime que les Spurs sont certainement des prétendants.

Photo de Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

Lampard a suggéré que c’était à Mourinho de décider s’il pensait que Tottenham était dans la course au titre, mais il a également souligné que des joueurs comme Gareth Bale et Dele Alli n’ont même pas joué hier, ce qui résume la force de leur équipe.

«C’est l’appel de Jose pour dire comment il le voit de son côté», a déclaré Lampard. «Ils sont au sommet de la ligue et si vous avez Harry Kane et Son dans votre équipe, et que vous gardez des draps propres avec leur organisation, ils ont dépensé pour amener Gareth Bale et il était sur le banc. Dele Alli n’était même pas là. Je pense que nous sommes tous des prétendants », a-t-il ajouté.

Photo par Angelo Blankespoor / Soccrates / Getty Images

