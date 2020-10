L’amour et les monstres se terminant expliqués et comment cela crée une suite, une préquelle ou un spin-off potentiel

Nous avons une bataille de monstres majeure entre le crabe et Joel et Aimee, alors qu’ils essaient également d’arrêter le capitaine et son équipage. Juste au moment où Joel prend le dessus et peut tuer le crabe, il regarde dans ses yeux et se rend compte qu’il n’est pas son ennemi. Il le libère et le crabe prend sa revanche sur le capitaine et son équipage en les mangeant.

Joel dit au revoir à Aimée avec un baiser et lui donne son livre sur les monstres. Il entreprend ensuite un autre voyage de 7 jours avec Boy pour retourner dans son bunker. Nous entendons un enregistrement de Joel qui est transmis à plusieurs bunkers. Cela leur dit ce qu’il sait sur le combat contre les monstres et que l’endroit le plus sûr semble être les montagnes car il y a moins de monstres.

Nous voyons plusieurs groupes, y compris le groupe d’Aimee et de Joel se diriger vers les montagnes. Nous voyons également Minnow (Ariana Greenblatt) et Clyde (Michael Rooker) déjà là en train d’attendre plus de survivants, en particulier l’arrivée de Joel.