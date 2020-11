L’amour de verrouillage inattendu de Jade Thirlwall

2020-11-06 09:00:05

Jade Thirlwall a « aimé » trouver l’amour avec Jordan Stephens pendant le verrouillage parce qu’elle ne s’y attendait pas.

Jade Thirwall a « aimé » trouver l’amour pendant le verrouillage.

La chanteuse de Little Mix sort avec Jordan Stephens depuis quelques mois, mais la star de 27 ans – dont la romance avec Jed Elliott des Struts a pris fin l’année dernière – ne cherchait pas une nouvelle relation et appréciait son « indépendance ». « .

Elle a dit: «J’ai fini par rencontrer quelqu’un en lock-out, ce qui est étrange… J’ai bien aimé le faire de cette façon.

«Nous avons eu de vrais rendez-vous et nous avons vraiment appris à nous connaître. Je ne dirais pas que je cherchais quelqu’un à l’époque.

« ‘J’étais heureux d’être en lock-out parce que je suis indépendant. Je pense que vous pouvez toujours lutter dans votre célibat en lock-out. »

Jade – qui a dû être mentor sur «The Search» depuis son domicile après avoir été invité à s’isoler – a également félicité Jordan pour son soutien pendant les «moments difficiles».

Elle a ajouté à la chronique Guilty Pleasures du journal Metro: « Quiconque vous a soutenu dans des moments difficiles est vraiment important. C’est assez spécial de voir cela. C’est le seul positif à en sortir. Jordan et moi … nous sommes un bon match. Nous sommes tellement détendus, nous sommes horizontaux! »

Le hitmaker de ‘Shout Out to My Ex’ a admis qu’il était « dévastateur » de voir ses camarades du groupe Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Jesy Nelson interpréter le nouveau single « Sweet Melody » sur « The Search » sans elle.

Elle a déclaré: « J’ai définitivement versé une larme. J’étais tellement excitée pour le lancement du single. Ne pas être sur scène avec eux – je regardais à la maison. C’était bizarre. Nous l’avons fait fonctionner. »

Et Jade a insisté sur le fait que son isolement n’était pas aussi grave qu’il aurait pu l’être.

Elle a dit: « Je vais bien. Je me sens beaucoup mieux et heureuse d’être de retour au travail.

« Heureusement, je vis avec des amis et mon petit ami s’isolait avec nous à la maison. Je l’ai surmonté et je suis sûr que d’autres personnes ont bien pire. »

