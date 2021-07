L’amie prodigieuse saison 2 sur France 2 : intrigue, casting, suite, tout ce qu’il faut savoir avant d’entamer les nouveaux épisodes

Si vous avez aimé la première saison de la célèbre série italienne intitulée « L’amie prodigieuse », bonne nouvelle pour vous, car la saison 2 débarque dès ce soir à 21H05 sur France 2 avec les deux premiers épisodes. Il s’agit d’une série à succès dramatique créée par Francesco Piccolo ainsi que Laura Paolucci et inspirée du livre d’Elena Ferrante, « Le nouveau nom – L’amie prodigieuse tome 2 ». L’occasion pour les fans de retourner dans les années 60 afin de retrouver les personnages de Lila et de Lénù dans le sud de l’Italie après une si longue attente. Nous avons donc prévu à cette occasion un petit aperçu de ce qui vous attend dans les huit épisodes de cette saison.

« L’amie prodigieuse », c’est quoi l’histoire ?

Eh bien, pour vous résumer l’histoire de cette série italienne, c’est celle de deux amies de longue date, Elena et Lila. Malheureusement, Lila disparait du jour au lendemain sans laisser aucune trace laissant sa vieille amie derrière elle et remplie de peine. Étant férue de littérature, Elena décide d’écrire l’histoire de leur grande amitié qui a duré 60 ans. Elle nous emmène ainsi voyager en 1950, dans la dangereuse, mais fascinante ville de Naples, au moment de sa première rencontre avec Raffaella Cerullo, qu’elle a toujours surnommée Lila.

Deux filles âgées de 15 ans à peine avec deux personnalités, deux destins différents qui vont se lier d’amitié durant plusieurs années malgré les nombreuses difficultés qu’elles vont devoir affronter. De plus, elles devront bientôt faire leur entrée dans le monde compliqué des adultes. La première devra faire des choix très importants pour un bel avenir en continuant ses études, tandis que l’autre devra se marier sans le vouloir pour devenir mère de famille. Voilà donc, comment cette bouleversante histoire a commencé et si vous souhaitez connaitre la suite, cette première saison est toujours disponible sur Salto et Canal+.

Que nous réserve alors la saison 2 ?

Déjà diffusée depuis le mois de février 2020, cette diffusion de la saison 2 de « L’amie prodigieuse » sur France 2 est surement très attendue par les fans. C’est la raison pour laquelle on a décidé de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend. Ces nouveaux épisodes, nous emmènerons cette fois-ci entre Naples, Ischia ou encore Pise et promet beaucoup de rebondissements, de nouveaux drames, mais aussi de l’espoir. Nos deux amies ont maintenant 16 ans et s’apprêtent à vivre des moments difficiles.

Lila et Stephano sont désormais mariés. Malgré les difficultés, Lila tente par tous les moyens de se conformer à son nouveau rôle de femme au foyer. C’est elle qui est également chargée de gérer l’épicerie où elle travaille. Cependant, son plus gros souci, c’est la violence de son mari qu’elle doit subir presque tous les jours, et cela, dès sa lune de miel à Amalfi. Les deux amies se retrouvent ensuite à Naples avec leur complicité d’avant après s’être éloignées pendant un long moment.

Quant à Elena, même si elle est toujours plongée dans ses études, elle tombe complètement sous le charme de Nino Sarratore au lycée.

Mais, après une année scolaire très réussie et un incroyable été, elle se retrouve maintenant dans une période de grand doute et de remise en question à cause des choix qu’elle a faits dans sa vie. Elle découvre en même temps une nouvelle ville, celle de Pise où elle commence ses études universitaires, loin de problèmes, mais malheureusement loin de Nino aussi. Toutefois, ce ne sont pas les garçons qui manquent. Tout cela va évidemment rendre très compliquée la relation entre Elena et Lila, car les rivalités vont rapidement dégénérer. Comment leur amitié va-t-elle évoluée par rapport à ces évènements ? La réponse, vous l’aurez dès ce soir.

Le casting et les personnages

Pour rassurer les fans de la série, on retrouvera dans cette saison 2 l’ensemble du casting de la première saison. On retrouvera Margherita Mazzucco dans le rôle d’Elena et Gaia Girace dans le rôle de Lila. À leurs côtés, on verra également Annarita Vittolo, Alessio Gallo, Giovanni Amura, Francesco Serpico, Gennaro De Stephano, Elvis Esposito, Valentina Acca et encore beaucoup d’autres que nous vous laissons découvrir au fil des épisodes.

C’est quand la saison 3 ?

Pour le moment, nous n’avons encore aucune date précise pour la sortie de la saison 3 de « L’amie prodigieuse », surtout en France sachant que c’est aujourd’hui que les fans français vont enfin voir la saison 2. Toutefois, d’après la production, la saison 3 devrait être diffusée en Italie en automne 2022. Vous aurez donc largement le temps de profiter des nouveaux épisodes diffusés sur France 2. Nous savons également que Gaia Girace, l’actrice interprétant Lila ne sera pas finalement remplacée puisqu’elle sera bien présente. Nous ne manquerons pas évidemment de vous tenir au courant des dernières nouvelles le moment venu. En attendant, rendez-vous sur France 2 dès ce soir à 21H05 avec les deux premiers épisodes de la saison 2 de « L’amie prodigieuse ».