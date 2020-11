L’Amérique «  ne peut pas gérer  » le COVID parce que les États-Unis «  nient que la mort est réelle  »

Au milieu de son émission Fox News vendredi soir, Tucker Carlson a amené Marc Siegel à se plaindre du nouveau film «Songbird», qui dépeint une montée en puissance assez dramatique de la pandémie COVID-19 en quelque chose de beaucoup plus grave. Et à la fin de ce segment, Tucker a livré une ligne assez étrange: «une société laïque ne peut pas gérer une pandémie comme celle-ci, car une société laïque nie que la mort soit réelle.»

on ne sait pas pourquoi il a dit cela, mais c’était sûrement un clin d’œil aux chrétiens évangéliques qui soutiennent Trump.

Ce commentaire est venu, comme nous l’avons mentionné, à la toute fin de ce segment particulier. Voici comment nous y sommes arrivés.

«Dr. Anthony Fauci de Washington DC est peut-être vieux, mais il est occupé. Il a des plans pour vous, des plans détaillés, »dit Tucker, avec un soupçon de menace dans la voix. «Il veut que vous portiez un masque. Il veut que vous arrêtiez de vous serrer la main après 3 000 ans. Il veut annuler Thanksgiving et probablement le reste de la saison des fêtes aussi. Au revoir, Noël. Mais habituez-vous-y parce que le Dr Anthony Fauci pense qu’il faudra peut-être des années avant que nous ne revenions à la normale, si jamais.

«Tucker Carlson Tonight» a ensuite sorti une partie de la bande-annonce de «Songbird», le film produit par Michael Bay par le réalisateur Adam Mason, qui imagine la pandémie de COVID-19 en spirale dans une nouvelle, pire pandémie de COVID-23 en 2022.

Tucker a ensuite fait appel à Marc Siegel, qui, selon Tucker, est un médecin – cependant, un juge a récemment statué que Carlson n’était pas une source crédible d’informations. Tucker a demandé à Siegel ce qu’il pensait de cette «vision de notre avenir» que «Songbird» nous offre.

En lisant ce que Siegel avait à dire à propos de ce film, gardez à l’esprit que «Songbird» est un film de fiction et non un documentaire.

«C’est effrayant, Tucker. Écoutez, la peur se corrode, et nous avons assez de peur maintenant, comme j’écris dans mon livre, sans avoir inventé la peur qui nous a été imposée, qui nous a été imposée, et c’est pourquoi au fait je travaille sur un roman sur un virus bio-ingénierie , mais je l’ai mis sur l’étagère parce que je ne veux plus infliger de peur », a déclaré Siegel.

«Et le plus grand semeur de peur de tous, Alfred Hitchcock, a été interrogé: ‘Comment osez-vous effrayer tout le monde avec’ The Birds ‘, avec’ Psycho ‘, les gens sont, la tension artérielle augmente, et vous savez ce qu’il a dit? Il a dit: «Vous devez éteindre l’appareil photo et rentrer chez vous après le film. Eh bien, vous ne pouvez pas rentrer chez vous ici et Michael Bay devrait écouter ça avant de se jeter, avant de sauter dans les eaux profondes. Il devrait s’en tenir à « Transformers », Tucker. «

Lorsque la pandémie a commencé à se propager aux États-Unis en mars, le film de Steven Soderbergh «Contagion» est devenu extrêmement populaire sur les services de streaming, ce qui indique que les gens ont en fait bénéficié d’une sorte de réconfort grâce à cette représentation d’actualité, mais fictive, d’une pandémie. Comme c’est le cas avec «Songbird», le virus dans «Contagion» est nettement plus grave que COVID-19.

Quant aux tentatives de Siegel de faire la leçon à Bay sur le sujet de «Songbird», Michael Bay n’a pas écrit ni dirigé «Songbird». Il a simplement servi en tant que producteur, ce qui pourrait signifier qu’il n’avait aucune implication créative significative dans le film.

Siegel a poursuivi sur cette ligne de pensée en critiquant le film pour ne pas être parfaitement en phase avec sa propre vision de l’avenir.

«Il parle d’une mutation majeure du COVID-19 et il devient COVID-23 et le monde est anéanti. Eh bien, j’ai parlé au chef du NIH la semaine dernière qui a dit que ce virus ne mute pas dans cette direction, il ne devient pas plus grave », s’est plaint Siegel, avant de dériver vers une nouvelle ligne de plaintes.

«Mais entre-temps, dans le film de Michael Bay, vous avez une réalité virtuelle où les couples se rencontrent, KJ Apa et Sofia Carson se rencontrent virtuellement, ils ont une relation virtuelle, eh bien nous en avons parlé, Tucker. Zoomer sur les réunions avec des masques, il y a une personne en particulier dont je veux dire qu’elle aurait dû porter un masque facial entier si vous voyez ce que je veux dire, Tucker », a déclaré Siegel, bien que l’on ne sache pas à qui il fait référence.

«Et puis, bien sûr, d’autres personnes suggèrent que les gens portent des masques pendant les rapports sexuels, eh bien c’est encore pire dans le film de Michael Bay parce que vous avez un mariage virtuel en cours, et je me demande, Tucker, j’ai une question pour vous: virtuel mariage? Comment créer un bébé virtuel? Et au fait, à quoi ressemblerait un bébé virtuel, Tucker?

Tucker a répondu: « Je ne sais pas mais je suis presque sûr que c’est sexiste de votre part de douter que ce soit possible, mais ce n’est que moi. »

Après avoir remercié Siegel pour son apparition dans son émission, Tucker a ensuite livré sa réplique de clôture pour le segment.

«Personne ne veut dire la vérité, c’est-à-dire qu’une société laïque ne peut pas gérer une pandémie comme celle-ci parce qu’une société laïque nie que la mort est réelle. Et quand c’est dans ton visage, les gens fondent.

Vous pouvez regarder la partie pertinente de l’épisode de vendredi de «Tucker Carlson Tonight» sur Fox News dans la vidéo intégrée en haut de cet article.