L’Amérique est le «  pays le plus beau du monde  » parce que «  nous ne mangeons pas de chiens  »

Il est assez normal que Tucker Carlson passe un segment lors d’un épisode du vendredi soir à parler d’autre chose que la situation politique actuelle, bien qu’il ne le fasse certainement pas généralement pendant le segment d’ouverture – ces derniers temps, il a davantage parlé d’extraterrestres à la fin. du spectacle. Mais ce vendredi, il a essayé quelque chose de nouveau.

«Il se passe énormément de choses en ce moment, comme vous le savez. Vraiment un torrent de nouvelles, des montants historiques. Pour commencer ce soir, nous allons tout ignorer. Nous n’avons jamais fait cela auparavant. C’est une émission de nouvelles, présentée sur une chaîne d’information », a déclaré Tucker, bien qu’un juge ait statué en septembre que Carlson n’était en fait pas une source crédible d’informations.

Tucker a alors déclaré qu’il voulait «faire une pause de 20 minutes sur les développements» – une déclaration qui n’était pas du tout vraie. Alors que le segment d’ouverture de Carlson dure généralement 20 minutes, cette fois il n’y en avait que dix.

Lisez aussi: Tucker Carlson affirme que le vaccin Pfizer retardé a blessé Trump (vidéo)

«Tant de choses semblent si complètement foirées en ce moment qu’elles peuvent être accablantes, et avec le temps, elles sont également trompeuses. Si vous prêtez trop attention à ce qui se passe, vous pouvez facilement conclure que l’Amérique est un pays pourri », a déclaré Tucker. C’était une chose intéressante à dire pour lui, étant donné qu’il passe la majeure partie de chaque épisode à se plaindre de choses.

«Mais c’est faux. Ce n’est pas. L’Amérique est toujours la meilleure qui soit. »

Tucker a ensuite essayé d’expliquer ce qu’il y avait de si génial dans cet endroit.

«Deux choses à propos de l’Amérique la rendent formidable: le pays et ses habitants. C’est un endroit vraiment magnifique. C’est la première chose. Si vous êtes absorbé par votre téléphone toute la journée, il est facile de l’oublier, mais regardez autour de vous. C’est magnifique. La Suisse a les Alpes, le Zimbabwe a les chutes Victoria, mais multipliez cela par tout un continent et vous avez ce que nous avons. Amérique », a déclaré Tucker.

Lisez aussi: Tucker Carlson n’arrêtera pas de soutenir les allégations de fraude électorale fausses et sans fondement de Trump (vidéo)

«Des îles de Puget Sound aux îles de Casco Bay, en passant par les Rocheuses et les Badlands, la péninsule supérieure et les Appalaches intermédiaires. Passez une journée à marcher dans la forêt nationale de Shoshone dans le Wyoming. Vous pourriez ne pas voir une autre personne. Comment un endroit si magnifique peut-il être si vide?

Les forêts nationales, les parcs et les monuments sont vides car ce sont des terres protégées qui ne peuvent être légalement développées. Ces protections existent pour faire en sorte que ces endroits soient beaux. Les républicains s’opposent à ces protections.

«Nous en avons beaucoup ici. Réveillez-vous à Big Sur, en Californie, un matin. L’odeur des séquoias et de l’air salin vous changera. Vous ressentirez des choses que vous avez héritées de vos ancêtres, venant d’endroits que le monde moderne ne peut pas toucher », a poursuivi Tucker.

Lisez aussi: Tucker Carlson dit que Biden veut « vous faire boire du Starbucks tous les jours » (vidéo)

«Nous avons la chance de vivre dans un endroit comme celui-ci. Plus béni que nous ne le reconnaissons. Peu importe ce qui se passe ensuite, peu importe qui devient le président maintenant ou à l’avenir. Rien ne peut diminuer la dignité d’un pin blanc dominant l’épinette dans une forêt de la Nouvelle-Angleterre. Tout cela nous appartient. Dieu merci. »

Tucker s’est alors mis à parler du peuple américain.

«Et nous avons beaucoup de gens avec qui en profiter, énormément. Les Américains sont toujours les meilleurs, malavisés comme nous le sommes parfois », a déclaré Tucker.

Lisez aussi: Tucker Carlson invente une nouvelle conspiration: les médias vont « fermer cette élection » (vidéo)

«Ce n’est plus un pays particulièrement religieux, mais les enquêtes sur les fidèles ne racontent pas toute l’histoire. Même maintenant, la plupart des Américains savent qu’ils ne sont pas vraiment en charge de l’univers. Ils savent qu’il y a quelque chose de plus grand, de plus grand que nous tous réunis. Et quand vous comprenez cela, quand vous savez dans vos os à quel point vous êtes petit et à quel point le trajet est susceptible d’être court, vous avez tendance à mieux traiter les gens. Les Américains le font. »

Puis la diatribe de Tucker, qu’il a exprimée avec plus d’un avantage qu’un véritable enthousiasme, a pris une nouvelle tournure surprenante.

«Ne vous laissez pas tromper par les nouvelles du câble. Ne laisse pas nous vous tromper. C’est un pays profondément agréable. Le plus beau du monde. Les Américains sont gentils avec les enfants, les animaux de compagnie, les étrangers. Nous donnons plus d’argent à des œuvres caritatives qu’à tout autre endroit. Nous donnons plus de pourboire à nos serveurs. Il n’y a pas de pays sur terre dans lequel vous préféreriez être perdu – quelqu’un vous aidera. En Amérique, nous ne mangeons pas de chiens. Nous les sauvons. Tucker a déclaré, faisant ce qui pourrait être interprété comme un jab raciste en Asie de l’Est tandis que le chyron disait: « L’AMÉRIQUE EST LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE. »

Lisez aussi: Tucker Carlson affirme à tort que « l’élection a été saisie des mains des électeurs » (vidéo)

«Ils dorment sur le lit. Nous leur donnons des noms amusants. Nous pleurons quand ils meurent. C’est un doux pays. D’une certaine manière, ça va mieux. La musique s’améliore définitivement. La nourriture aussi. Croyez-le ou non, nous faisons encore des choses ici, et beaucoup d’entre elles sont plutôt bonnes. Cela ne changera probablement pas.

Malgré sa promesse de lésiner sur la politique, Tucker est devenu politique à la fin de son petit discours.

«Les Américains aiment l’innovation, mais ils se méfient des plans radicaux de quiconque pour l’avenir. La plupart des gens ici ne veulent pas d’un remaniement brusque de tout. Ils préfèrent une amélioration progressive. C’est pourquoi nous n’avons eu qu’une seule révolution. C’est pourquoi nous avons combattu le système métrique toutes ces années et remercions le ciel que nous ayons », a déclaré Tucker, sans expliquer pourquoi c’est une bonne chose, ou même de l’importance.

Carlson a conclu en disant à quel point il aime Noël.

Lisez aussi: Tucker Carlson dit que Donald Trump devrait se blâmer s’il perd (vidéo)

«C’est pourquoi nous avons toujours Noël, et nous le ferons toujours», a déclaré Tucker, sans expliquer ce que le plaisir des gens de Noël, que les gens du monde entier célèbrent, a à voir avec ce sujet.

«Noël en Amérique est formidable. Même si vous ne comprenez pas vraiment de quoi il s’agit, et beaucoup de gens ne le savent pas. C’est toujours la période la plus heureuse de l’année, et donc la plus américaine. L’Amérique est un pays heureux, malgré tout. Notre bonheur est fondamental. C’est dans nos documents fondateurs.

Vous pouvez regarder la partie citée de l’épisode de vendredi de « Tucker Carlson Tonight » dans la vidéo intégrée en haut de cet article.