Lamar Odom et Sabrina Parr célèbrent leur anniversaire de fiançailles après leur séparation

2020-11-13 02:00:05

Lamar Odom et Sabrina Parr se sont réunis pour célébrer leur premier anniversaire de fiançailles, une semaine après avoir annoncé leur séparation.

Lamar Odom et Sabrina Parr se sont réunis pour célébrer leur premier anniversaire de fiançailles, une semaine après avoir annoncé leur séparation.

L’ancienne star de la NBA et son ancien fiancé ont annoncé la semaine dernière qu’ils appelaient l’heure de leur romance, mais jeudi (12.11.20), ils se sont réunis pour célébrer un an depuis que Lamar s’est mis à genoux et a demandé à Sabrina de l’épouser.

Sabrina a posté une photo sur son histoire Instagram de Lamar en l’embrassant sur la joue et a écrit: « Je l’ai fait à temps pour célébrer notre premier anniversaire de fiançailles @lamarodom (sic) »

Lamar a également publié la même image sur sa propre histoire Instagram.

Et dans un post cryptique après le partage de la photo, Sabrina a ajouté: « Je sais que la société nous pousse à nous éloigner de tout le monde et de tout ce qui nous fait mal, mais la vérité est que certaines choses valent la peine de rester! »

On ne sait actuellement pas si Lamar et Sabrina ont ravivé leur romance, ou s’ils célébraient simplement l’anniversaire malgré leur séparation.

La célébration survient juste une semaine après que Sabrina ait dit à ses abonnés sur les réseaux sociaux que les plans de mariage avaient été annulés, où elle a déclaré qu’elle avait décidé de mettre le temps sur leur relation pour le bien de ses enfants, car elle affirmait que Lamar avait des problèmes qu’il « si désespérément. a besoin d’aide.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: «Vous savez tous que je suis honnête et transparente, donc je dois être la première à vous faire savoir que je ne suis plus fiancée à Lamar.

«Cela a été une décision difficile à prendre pour moi, mais c’est la meilleure pour moi et mes enfants.

«Lamar a des choses que lui seul doit surmonter. Je l’aime beaucoup mais je ne peux plus être à ses côtés alors qu’il cherche l’aide dont il a désespérément besoin.

« Je lui souhaite le meilleur. et vous demandant de prier pour toutes les personnes impliquées.

Le gourou du fitness n’a pas déclaré ce avec quoi Lamar se débat, cependant, il a publiquement combattu plusieurs addictions dans le passé.

Mots clés: Lamar Odom, Sabrina Parr, retour au flux