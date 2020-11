Lamar Odom et sa fiancée Sabrina Parr se séparent

2020-11-05 07:30:24

La fiancée de Lamar Odom, Sabrina Parr, a annoncé que la paire s’était séparée du fait que la star du basket à la retraite avait besoin de «demander de l’aide» pour ses problèmes.

Lamar Odom et sa fiancée Sabrina Parr se sont séparés.

Le pro du basket-ball de 40 ans et l’entraîneur personnel de 33 ans devaient se marier en novembre prochain.

Cependant, Sabrina a annoncé mercredi (04.11.20) qu’elle avait décidé de mettre fin à leur relation pour le bien de ses enfants car elle affirmait que Lamar avait des problèmes pour lesquels il « avait désespérément besoin » d’aide.

Prenant pour ses histoires Instagram, elle a écrit: « Vous savez que je suis honnête et transparente, donc je dois être le premier à vous faire savoir que je ne suis plus fiancée à Lamar.

«Cela a été une décision difficile à prendre pour moi, mais c’est la meilleure pour moi et mes enfants.

«Lamar a des choses que lui seul doit surmonter. Je l’aime beaucoup mais je ne peux plus être à ses côtés alors qu’il cherche l’aide dont il a désespérément besoin.

« Je lui souhaite le meilleur. et vous demandant de prier pour toutes les personnes impliquées.

Le gourou du fitness n’a pas déclaré ce avec quoi Lamar se débat, cependant, il a publiquement combattu plusieurs addictions dans le passé.

L’année dernière, Sabrina a affirmé que Lamar avait commencé à vivre une vie propre de ses nombreux vices et écoutait les conseils que lui avait donnés son pasteur.

Le coach de vie a déclaré à l’époque: « C’est la première fois de toute la vie de Lamar qu’il est débarrassé de la drogue, de la marijuana, de la dépendance au porno, de la dépendance sexuelle. Lui et moi n’avons même pas de relations sexuelles, croyez-le ou non. Une fois Lamar a été sauvé, il a développé une relation avec un pasteur et il y a beaucoup de choses qu’il veut juste développer, des domaines dans lesquels il veut grandir et des choses qu’il veut améliorer en tant qu’homme. Et en tant qu’homme, le pasteur a suggéré de lui, ce n’est pas pieux si les chrétiens aiment avoir des relations sexuelles avant le mariage.

«Et de toute évidence, il a déjà eu des relations sexuelles, donc il ne pouvait pas couper ça, mais il a dit: ‘Un grand sacrifice à Dieu serait de ne pas avoir de relations sexuelles jusqu’à ce que vous vous mariiez.’ Et donc, je pense qu’il respecte vraiment l’opinion du pasteur et sa voix. »

Sabrina et Lamar se sont fiancés vers la fin de l’année dernière et ont été vus ensemble pour la première fois en août 2019.

Lamar – qui a eu une surdose presque mortelle dans un bordel du Nevada en 2015 – était auparavant marié à Khloe Kardashian entre 2009 et 2016.

